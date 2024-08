Verrassing! We hebben alles wat jullie ons stuurden gerecenseerd

Het hele jaar door ploffen er grote brieven vol met mp3’s op onze digitale deurmat. Die worden naar ons gestuurd door labels, muzikanten, hobbyisten en trotse opa’s en oma’s, in de hoop dat we aandacht besteden aan hun zorgvuldig vervaardigde muziek (of de zorgvuldig vervaardigde muziek van hun kleinkinderen). De wroeging die we voelen omdat we eigenlijk nooit reageren op al die mailtjes wordt ons soms eventjes te veel. Daarom hebben we, met de kerstgedachte in ons achterhoofd, voor een keer besloten om alles wat jullie ons de afgelopen maanden stuurden te recenseren. Je hoeft ons niet te bedanken: we deden het om van ons knagende geweten af te komen.

Jo-Dee – Homeless

Dit is Skinny Love van Birdie , maar dan voor honden. Letterlijk. In de begeleidende mail stond: “ Homeless (gezongen door Jo-Dee) is geschreven vanuit het perspectief van de asielhond. Op deze manier willen we mensen meer bewust maken bij de aankoop van hun hond omdat er jaarlijks nog teveel dieren in het asiel belanden. De opbrengst gaat integraal naar de bouw van het nieuwe dierenasiel ‘Blauwe kruis van de kust’ te Oostende.” De mail werd afgesloten met de zin: “Met (dier)vriendelijke groeten.” We werden er zo verdrietig van dat we een mand pups hebben gekocht om ons op te vrolijken.

Rasta G – We Rennen

https://www.youtube.com/watch?v=Il_IsfZTnEI&feature=youtu.be

Het klinkt alsof deze guys overal boos op zijn. Dat is natuurlijk prima, maar we hebben het idee dat ze er misschien een beetje te oud voor zijn. Als je op je dertigste nog steeds zo veel woede in je hebt, moet je misschien andere keuzes gaan maken in het leven. Wel respect voor de bas, die zo van wobwobwob gaat, alsof het een dubstepliedje is.

BONSU – Color Blind

https://www.youtube.com/watch?v=rlBuCh9u-_U&feature=youtu.be



Helcio Hime – “The Best Show I’ve Ever Seen In My Life”



Het is vaak grappig als bedrijven (meestal zijn het restaurants) aanhalingstekens gebruiken op plekken waar ze niet horen. Dan hebben ze bijvoorbeeld (h)eerlijk ‘huisgemaakte’ appelgebak. Verder weten we niet echt wat we hiermee moeten. Het lijkt een beetje alsof Tommy Wiseau een zangcarrière is begonnen. Eigenlijk best vet, dus.

J-Hunter – Save Yourself Kill The Planet

Hé vriend, The Strokes bestonden al! Waarom iemand nog zeven euro zou betalen aan Bandcamp voor een slap, Nederlands aftreksel van iets wat twintig jaar geleden uitkwam is een groot raadsel.



Nasi-M – Niemand Houdt me Tegen

Dronebeelden: check. Panfluit in de beat: check: Tankstation in de clip: checkerdecheck. Maar Nasi, één ding: chill the fuck out, man. Als we willen dat er een boze man in ons oor schreeuwt, luisteren we wel naar Dimmu Borgir ofzo.

Timm – Druppel te veel

Een prachtige clip, maar je zit wel de hele tijd op de stem van Sir David Attenborough te wachten. Verder vermoeden we dat Timm filosofie studeert en in dit lied een hoop problemen creëert die er eigenlijk niet zijn. Kosten noch moeite werden gespaard voor… ja? Voor wat eigenlijk?



Solus – Studi



Willem H – Bad Boys



Verdwaalde Kunstenaar – Trip ‘m

Ah, je bent een verdwaalde kunstenaar? Oh, echt? Je doet drugs? Vertel meer! Ik loop niet weg hoor. Ik ben zo terug, echt waar.



