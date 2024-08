Vers vlees achter de draaitafels

Het einde van de wereld is al zo vaak uitgesteld dat je intussen meer dan genoeg tijd hebt gehad om jezelf te verliezen in de zoektocht naar dat ene kleine ding op het internet dat je instant terug bombardeert naar je allernatste feest-herinnering. Het is intussen zo ver gekomen dat je op vrijdagavond geëmotioneerd voor je zit uit te staren, naar video’s vanuit een voor jou onbekend tijdperk (lees: een of ander archief van een acid house feestje uit de jaren ‘80 in 240 pixels op YouTube). En dat allemaal om de sluiting van de clubs iets of wat draaglijk te maken.

We waren zelfs al bijna vergeten dat de clubcultuur bol staat van de problemen, en dat die allemaal actief zullen moeten worden aangepakt wanneer hun deuren weer opengaan. Ik zeg maar iets: intimidatie op de dansvloer. Of nog: het gebrek aan kansen voor nieuwe, frisse gezichten achter de decks.

Als je bij de ene geen kansen krijgt, kan je maar proberen bij de ander. Fifty Session organiseerde een wedstrijd voor opkomend dj-talent. De 7 dj’s die geselecteerd werden, hebben beloofd alles op alles te zetten om een grootste terugkeer met zwetende lijven en grootse geluiden te garanderen. Ze draaien iedere woensdag (van 23 juni tot 11 augustus) tijdens de Fifty Summer Sessions in Brussel. En wij geven elke week kaartjes weg op Instagram (houd onze stories goed in ‘t oog).

Zouzibabe

VICE : Wie of wat heeft ervoor gezorgd dat jij bent beginnen te draaien? Zouzibabe: Ik zit al in de muziekwereld sinds ik afgestudeerd ben. Wat ik ook doe, muziek is altijd aanwezig op de achtergrond. Mijn huisgenoot is dj en heeft thuis een deck. Ik was vaak aan het kijken hoe hij het deed. Tijdens de lockdown hebben we de decks naar de woonkamer verhuisd en voilà: ik ben mijn sounds beginnen te sorteren en begon stilaan wat serieuzer te mixen. Eens ik doorhad hoe alles in elkaar zat (overgangen etc.) raakte ik helemaal excited en wilde ik alleen maar meer.

Welke set zal je altijd bijblijven? Peach, een Canadese artiest gevestigd in Londen die kwam mixen in Quay 01, voor een Under My Garage Party. Ik had op voorhand naar haar Boiler Room geluisterd en die was gewoon geweldig op vlak van techno, breaks en house. We waren zo opgewonden om haar te zien. Het was de eerste keer dat ik oordopjes droeg in een club. Het voelde alsof ik niet meer kon horen, heel raar. Ik heb ze er opnieuw uitgehaald (oeps) omdat ik alle trillingen wilde voelen. Beste set die ik ooit gehoord heb. Deze meid straat zoveel kracht en energie uit, ze geeft alles wat ze heeft!

Wat hoop je nooit mee te maken tijdens een set? Het lievelingsliedje van mijn mama draaien omdat ze naar de club komt kijken, maar dan zien dat de dansvloer leegloopt omdat het echt een slecht nummer is. #Nielsdestadbader

**Waar kijk je het meest naar uit nu we stilaan weer mogen feesten?

**Opnieuw praten met vreemden en zeggen dat we van elkaar houden, ook al kennen we elkaar niet. Dat heb ik echt gemist.

Wat moet er volgens jou veranderen, na deze verplichte pauze? De lastige mannen die zonder toestemming met hun hand aan je kont zitten. Het zou fijn zijn als clubmanagers een inclusief en veilig beleid voeren, zodat iedereen zich de hele avond lang veilig en op zijn gemak kan voelen.

Gucc Imane

VICE : Waarom ben je dj geworden? Gucc Imane: Wat mij heeft aangezet tot het mixen van muziek, was gewoon de liefde die ik voel voor muziek. Nog voor ik begon te draaien, wilde ik op feestjes altijd al zorgen voor de muziek. Voor het Rethobal zorgde ik (samen met een vriend) voor de programmering, de DJ’s en de playlists, zodat we iedereen een leuke avond met goede muziek konden bezorgen. Zelf beginnen mixen was volgens mij een logische volgende stap.

Wat is de beste set die je ooit hebt meegemaakt, en waarom? De eerste écht goede set die ik bijwoonde was in 2016, in het Jubelpark in Brussel. UMI trakteerde ons toen op heel veel vuur. Verder was ik in 2019 bij de set van BONAVENTURE bij Leaving Dakota in het Decoratelier, die zal ik ook nooit vergeten.. Ze kent totaal geen grenzen, en dat is wat ik zo leuk vind aan haar sets.

Wat is het ergste dat er kan gebeuren tijdens een set? Mijn ergste scenario zou zijn dat de stroom uitvalt of ik een paniekaanval krijg. Ik kan heel veel stress krijgen voor een set als er veel mensen staan te wachten. Ik ben iemand die heel perfectionistisch is en verplaats me altijd in de plaats van het publiek. Ik wil hen geven wat ik in hun plaats ook zou willen horen.

**We mogen stilaan weer feesten. Waar kijk jij het meest naar uit?

**De interactie met het publiek of gewoon de mensen in het algemeen. Naar buiten gaan en gezichten zien die ik niet ken, ik heb dat echt nodig. Daarnaast ook vooral dansen. Ik hou ervan om ’s avonds te dansen, het is bevrijdend en ik word er goed gezind van.

Welke verandering zou jij graag willen zien binnen de scene? Ik wil meer Rap, Hiphop, R&B en afro parties, ook buiten de nachtclubs. Ik vind dat er niet genoeg van die feestjes zijn in Brussel en als ze georganiseerd worden, dan eindigen ze altijd relatief vroeg. En ook meer block parties, zoals in Parijs of Londen, bijvoorbeeld.

ICY FAKE

VICE: Wie of wat heeft ervoor gezorgd dat je bent beginnen draaien? ICY FAKE: In 2018 ben ik naar He4rtbroken geweest. Daar werd muziek gespeeld waar ik al lang naar luisterde, maar ik besefte niet dat ze ook op feestjes gedraaid werd. Die avond voelde ik mij geïnspireerd om ook mijn eigen muziek te draaien en mensen aan het dansen te krijgen.

Wat is de beste set die je ooit meegemaakt hebt? Dat was een set van Evian Christ, in de Progress bar in Amsterdam. Het was een rave set met heel veel trance, maar het speciale was dat ze de volledige zaal hadden volgeblazen met rook. Je zag dus helemaal niks, zelfs niet wie er naast of voor je stond. In combinatie met de intense muziek was dat een heel bevrijdende ervaring.

**Wat is het ergste dat er kan gebeuren tijdens een set?

**Er zijn niet zoveel dingen waar ik bang voor ben en ik denk ook niet de hele tijd na over dingen die kunnen foutlopen. Misschien een trainwreck overgang? Maar als ik dat zelf hoor op een set weet ik ook dat alles live gedaan wordt, en dat is dan ook weer te appreciëren. Een zaal die leegloopt, daar ben ik niet bang voor. Als dat gebeurt, dan weet ik gewoon dat de mensen nog niet klaar zijn voor wat ik draai.

**Stilaan wordt er weer gefeest. Wat heb je het meest gemist?

**Het samen dansen met mensen, onbekende mensen leren kennen op de dansvloer en alle interacties die daarbij horen. Nieuwe mensen leren kennen op donkere plekken en de muziek die iedereen samenbrengt.

**Hoop je dat er iets veranderd is na deze verplichte pauze?

**Dat clubs meer een safespace zijn, door policies verdwenen zijn en er geen intimidatie meer is op de dansvloer.

O’simmie

VICE: Wat heeft je ertoe aangezet om dj te worden? O’simmie: De eerste DJ-sets die mij echt zijn bijgebleven, zag ik op een ADE club night in Amsterdam. Jarreau Vandal, Sam Gellaitry, StarRo, Sango, … Die nacht heeft voor mij veel in gang gezet. Op eigen bodem werd ik sterk geïnspireerd door o.a. Wutangu, Heartbroken DJ’s Liyo & STEFF, en mijn intussen goede vriend Yooth.

Wat is de beste set die je tot nu toe gedraaid hebt? Ik werd vorig jaar uitgenodigd door Black Mamba voor een guestmix op haar radioshow voor Studio Brussel. Die mix vind ik tot op vandaag nog altijd één van de beste die ik al heb gemaakt. Het is ook een up-to-date samenvatting van de genres die mij typeren als dj en producer.

Wat is het ergste dat je al hebt meegemaakt tijdens een set? Op mijn eerste echte dj-set stond het publiek bij wijze van spreken óp de booth, waardoor iemand net voor een drop op de play-knop drukte en alles uitviel. Per ongeluk weliswaar, maar die anticlimax maak ik liever nooit meer mee.

Wat heb je het meeste gemist tijdens deze verplichte pauze? De euforie van een trance-classic om 5u ‘s ochtends. En het moment waarop de lichten weer aangaan en de overgebleven ravers doen denken aan een scene uit The Walking Dead, ook een klassiekers. Concreet zou ik ook heel graag nachtclub FFORMATT een comeback zien maken.

Hoop je dat er iets veranderd is? Ik hoop dat de verdraagzaamheid en inclusiviteit in de Brusselse club scene erop is vooruitgegaan. En last but not least, no more song requests <3

Harun

VICE: Hoe ben je begonnen met muziek te maken?

Harun: Het is misschien een cliché antwoord maar dat was in eerste instantie mijn liefde voor muziek. Ik heb een website over muziek en mode die gestart is als een persoonlijke blog, maar intussen is uitgegroeid tot iets veel groter. In het begin maakte ik sections zoals Smooth Sunday, iedere zondag dropte ik een track met R&B / soul vibes. Daaruit is mijn radioshow SMTH SNDS ontstaan, die ik maandelijks host op Bruzz.

**Is er een set die je nooit meer zal vergeten?

**Vorige zomer was ik op een evenement van mijn beste vriend, de coronaregels waren toen nog vrij soepel. Op een bepaald moment zat niemand nog neer, iedereen stond te dansen. Het was een onbeschrijfelijk gevoel om iedereen terug samen te zien dansen en viben, alsof corona nooit bestaan had. Het was ook totaal onverwacht, wat die avond nog beter maakte.

Wat is je grootste nachtmerrie bij het spelen van een set? Daar kan ik niet echt iets op bedenken. Ik denk daar meestal niet aan, gotta stay positive!

Feestjes komen langzaam weer op gang, wat heb jij het meeste gemist? Concerten. Feestjes zijn heel leuk maar ik ging vroeger vaak naar concerten van buitenlandse artiesten of opkomend Belgisch talent en kijk er enorm naar uit om dit opnieuw te kunnen doen.

Wat moet er volgens jou veranderen na deze gedwongen pauze? Ik hoop dat we nòg meer gaan genieten. Ik heb het gevoel dat we het nachtleven en evenementen for granted namen. Vroeger was het echt van oké, weer een feestje, leuk. Nu zie je de mensen veel meer genieten omdat we eindelijk terug mogen dansen en artiesten kunnen zien optreden.

Swakke

VICE: Hoe ben je erbij gekomen om te beginnen als dj? Swakke: Dat is vorig jaar tijdens corona heel toevallig begonnen. Tijdens de eerste quarantaine was ik met vrienden aan zee, zij zijn al een tijdje bezig met muziek. We hebben daar samen wat gespeeld en zij hebben mij getoond hoe alles in elkaar zit. Dan ben ik op mijzelf beginnen te experimenteren, en blijven groeien.

Aan welke set heb je de beste herinnering? Op Dour 2019 heb ik Skee Mask en KAYTRANADA zien spelen, dat zal mij voor altijd bijblijven. Het waren twee namen die ik al super lang wou zien. Skee Mask vond ik vooral goed omdat hij een genre speelt waarvan ik nog niet veel ken, dus dat zijn altijd leuke vibes. KAYTRANADA’s manier van mixen spreekt mij heel erg aan en het is altijd heerlijk nostalgisch om die oude nummers opnieuw te horen. Ik vind zijn genre en alles wat hij promoot ook gewoon super nice.

Welke soort feestjes heb jij het hardst gemist? Vooral de festivals, zoals Couleur Café, Dour en Horst. Festivals hebben altijd de juiste summer vibes.

**Wat moet er volgens jou veranderen aan de clubscene, na deze verplichte pauze?

**Ik hoop echt dat we snel terug naar grote feestjes en festivals kunnen gaan, met heel veel mensen en écht goede namen, waar je waar krijgt voor je geld. Nu zijn we vaak al tevreden met kleine feestjes maar ik kijk echt uit naar het oude, grote nachtleven van vroeger.

Goldenzebora

VICE: Wie heeft jou geïnspireerd als dj? Goldenzebora: Er is niet echt iemand die mij heeft geïnspireerd. Voor mij was het vooral de connectie en de feeling die ik heb met muziek die ervoor hebben gezorgd dat ik ben beginnen draaien. Ik kende veel muziek die niet echt op feestjes gedraaid werd, dus ik zag een kans om het zelf te doen. De connectie die ik heb met die muziek kan ik zo overbrengen naar andere mensen.

Jarreau Vandal, Kaytranada en Shaka Lion zijn drie artiesten waar ik naar opkijk.

**Wat is de beste set die je ooit zag?

**Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Mijn geheugen laat mij even in de steek, misschien omdat we al zo lang binnen zitten. Ik ga kiezen voor een set van Shaka Lion.

**Wat is het ergste dat er kan gebeuren tijdens een set?

**Dat ik mij vergis van deck en het liedje dat ik wil voorbereiden al live door de boxen knalt en gewoon bam, zonder overgang overslaat. Zo’n moment breekt de sfeer echt volledig, de mensen moeten dan denken ‘wie is dat?’. Ik heb het thuis al een paar keer voorgehad, gelukkig nog nooit ergens op een feestje.

Wat heb je het meeste gemist aan het nachtleven? De random babbeltjes op het toilet van een feestje. Niet enkel op feestjes maar ook op avonden waar je gewoon iets gaat drinken en nieuwe mensen leert kennen. Die connecties die je legt heb ik echt gemist, zeker de mensen die zo lichtjes zijn aangeschoten en er gewoon zijn om een good time te beleven.

Wat mag er van jou veranderen binnen de scene? De partypoopers. Je zult er waarschijnlijk altijd hebben, maar ik wil graag mensen zien uitgaan die een leuke avond willen beleven. Mensen die genieten omdat we weer mogen buitenkomen en zich niet crimineel zat drinken. Ik hoop ook dat er minder vrouwen worden lastiggevallen en dat de discriminatie verdwijnt.

