Wanneer de mensheid collectief een stap voorwaarts zet, dan gebeurt dat vaak door het beste van twee werelden te combineren. Zo creëerde de bekende geneeskundige Dr. Oetker de Pizzaburger door pizza’s en hamburgers letterlijk te versmelten; ontstond de fax toen iemand een telefoon in een kopieermachine ramde; en is het prachtige F.C. De Kapoenen het resultaat van F.C. De Kampioenen vertolkt door -euh – professionele acteurs. Of die laatste creatie zijn plek in de geschiedenis heeft, hangt van je interesses af, maar je snapt wat ik bedoel.

Ook als je morgen op Valentijn naar de klimaatmars in Brussel gaat, kun je het nuttige aan het aangename koppelen door zowel cupido als moeder Aarde te eren. Het is zelfs de ideale plek/moment om een nieuw lief te leren kennen, want studenten + engagement + eenzaamheid = opportuniteit.

Videos by VICE

Bekijk ook: Tieners op de klimaatmars reageren op zure online comments

Maar net als op een studentenfeest, is ongewenst eender wie betasten of binnendraaien, ook op een klimaatmars nooit aanvaardbaar. Hieronder dus enkel versiertips voor wie op Valentijn naar de klimaatmars gaat. Inclusief pick-up lines.

1. Neem de slogans niet letterlijk

Als iemand een plakkaat met daarop “Fuck me, not the climate” omhoog houdt, moet je daar niet ter plekke mee beginnen. Het is hoogstens een uitnodiging om een beleefd gesprek over klimaatbeleid aan te gaan. Bij “Eat pussy, not meat” ga je toch ook niet op zoek naar een kat. Neem de slogans dus niet letterlijk.

2. Blijf binnen je leeftijdscategorie

Besef dat er morgen niet enkel studenten van hogescholen en universiteiten zullen zijn. Er zijn ook scholieren en het is niet omdat die middelbareschoolleerlingen volwassen genoeg waren om eerder dan jij actie te ondernemen dat ze ook meerderjarig zijn. Blijf dus binnen je leeftijdscategorie.

3. Drink niet

Ik weet het. Het is donderdag. Onder studenten beter bekend als Het Begin Van Het Weekend. Maar dat is het niet. Ook deze week niet. Bovendien is het amper middag. En je bent hier niet om te feesten, maar om te protesteren. Als je op de mars iemand leuk naast je ziet waarmee je Valentijn wil vieren, dan weet je in nuchter staat in een keer dat het oprecht is. Dat je hem/haar/hen echt leuk vindt, zodat je er volgende week ook nog mee wil afspreken. Drink dus gewoon een keertje niet.

4. Doe kalm, wees lief

Ja, je bent opgehitst. Dat is terecht, want het klimaat moet nu worden gered. Probeer echter om die energie niet te kanaliseren in seksuele daden. Er is twee weken terug al een perverse groper gearresteerd op de klimaatmars. Jij moet niet de volgende zijn. Mannen, masturbeer als het moet voor je vertrekt nog even in een geitenwollen sok. Maar doe kalm en wees lief.

5. Thematische pick-up lines mogen

Als je bovenstaande punten beheerst, dan kan dit een mooie dag worden. Misschien leer je vandaag de liefde van je studentenleven kennen. Met de afgezaagde ijsbrekers die je op café of in een club gebruikt zal dat echter niet lukken. Daarom hieronder tien klimaatgerelateerde versierszienen:

“Ik geef enorm veel om het klimaat, maar nog meer om jou.” “Als ik je nooit meer zie, ga ik harder huilen dan Joke Schauvliege bij haar ontslag.” “Zou het niet beter zijn als we in plaats van de planeet elkaar opwarmen?” “Ik doe onderzoek naar de stijging van de temperatuur, maar er is nog geen wetenschappelijke verklaring voor hoe heet jij bent.” “Ik vind dat we Doel 1 en 2 moeten sluiten, want mijn enige doel is jou gelukkig maken.” “Bij jou moet ik geen vliegtuigen meer nemen, jij doet me al zweven.” “Met mijn goesting in jou kun je drie Tesla’s opladen.” “Jij doet mij sneller smelten dan de ijskappen.” “Jammer dat we maar één blauwe planeet hebben, maar als ik in je ogen kijk, zie ik er twee.” “Laat ons samen blijven, er zitten letterlijk niet meer genoeg andere vissen in de zee.”

Allen te gebruiken op eigen risico. Vooral die laatste. Peace, love and een ambitieuzer klimaatbeleid.

Schrijf je in voor onze newsletter en krijg elke zaterdag onze beste verhalen in je mailbox.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.