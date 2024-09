Vervelende situaties waar je in verzeild raakt als je je vrienden kwijt bent op een festival

Tijdens het bezoeken van een festival ligt het gevaar op de loer dat je, eerder vroeg dan laat, in je eentje in de bloedhitte over het terrein sputtert. Je bent je vrienden kwijt, en het feit dat de blaren op je tenen staan en je keel al gesmeerd is met vier lauwe pilsjes helpt ook niet in het vermoeiende proces om ze weer terug te vinden.



Nou kan festivallen in je eentje best lachen zijn, maar vervelende situaties zijn onvermijdelijk als je alleen over de festivalweide struint. Hier zijn vier voorbeelden die je vast herkent.

Videos by VICE

Op zoek naar de paal

Mocht het nou zo zijn dat de vreselijke situatie zich voordoet dat jij en je vrienden elkaar uit het oog verliezen, dan hebben jullie daar een hartstikke slimme oplossing voor bedacht. “We ontmoeten elkaar bij de tweede paal links van de main stage” is het motto. Maar verdorie, wat is dat een afschuwelijk slecht idee! Met name als op het moment van vermissing een heidens metalconcert aan de gang is, en de moshpit zich precies bij de tweede paal links afspeelt. Je vrienden weten wel beter, en voor je het weet sta je met een bloedlip moederziel alleen tussen een stel ongewassen zwiepende lokken.

Zonder gezelschap ben je een makkelijk doelwit voor mensen zonder gezelschap

Er zijn altijd mensen aanwezig op een festival die liever alleen gaan, meestal om zeer onbegrijpelijke redenen, bijvoorbeeld om nieuwe mensen te ontmoeten. En je zal altijd zien: precies op het moment dat jij met vijf doodgeslagen fanta in je handen loopt omdat je je vrienden al een uur niet meer kan vinden, zie je in de verte dat een eenzame hyena zich door het publiek wurmt, en met een gierend tempo koers zet richting jou. Helaas ben je nu genoodzaakt om een doodsaai gesprek te voeren over de nauwelijks interessante dingen die meneer Bederver van Jouw Festivalplezier de afgelopen uren heeft meegemaakt.

Je kan je tent niet meer terug vinden

Natuurlijk ben je uit enthousiasme vergeten achterom te kijken en een paar coördinaten te onthouden, toen je tent eenmaal stond en je gillend richting terrein rende, want je dacht: dat onthouden mijn vrienden wel. Nu zit je op de blaren, want die vrienden ben je verloren en je bent al anderhalf uur bezig met het vinden van je blauwe tweepersoonstent. Na een tijd zakt de moed in je schoenen en begin je willekeurige tenten open te ritsen.

Het zien van diverse snurkende mensen met hun groezelige festivallijven is een ervaring waar je niet graag aan terugdenkt, en dus besluit je het op te geven en die vreselijke gedachte te verdringen door een uiltje te knappen in een greppel waar zeker en vast de nodige behoeftes zijn gedaan. Morgen weer een dag.

Je mist je favoriete artiest

Behalve de locatie van je tent, ben je in je brullende enthousiasme ook vergeten om een festivalboekje, met daarin een plattegrond, mee te nemen. Ook ben je je vrienden kwijt, omdat je de voortdurende italo disco op het podium waar je bijstond even hélemaal zat was. Nu is het ook nog zo dat je favoriete artiest Wiz Khalifa over vijf minuten een leuk optreden geeft naast datzelfde podium, maar jij geen flauw idee meer hebt waar dat ook alweer was. Je vraagt je in tranen af waarom de organisatoren het terrein buitengewoon ingewikkeld hebben ingedeeld en druipt af naar de dichtstbijzijnde falafelkraam, om je verdriet met een veel te prijzig pitabroodje weg te schrokken. Beter dan niets.

(Psst! Er bestaat een app waardoor deze situaties je nooit meer hoeven te overkomen. De app Woov is namelijk speciaal uitgevonden om je festivaltijd honderd keer makkelijker en leuker te maken. Het bevat onder andere een interactieve kaart, waardoor je NOOIT meer je vrienden hoeft kwijt te raken. Download de app op www.woovapp.com.)