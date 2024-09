Vetplanten en cacti voelen zich in typemachines als een vis in het water

Beeld met dank aan de kunstenaar

De Turkse kunstenaar Aysenaz Karayalcin heeft kleine vetplanten zich zich laten nestelen in typemachines, waardoor een soort hybride ontstaat tussen plant en machine. De kunstenaar, die werkt onder het alias Afterawhile, verzamelt typemachines van verdwenen maar herkenbaar klinkende merken als Smith Corona, Mercedes en Hermes. Vervolgens maakt ze van de afgedankte machines een nieuwe habitat voor vetplanten en cacti.

“Voor mij symboliseren cacti de veerkracht van vrouwen. Net als cactussen zijn vrouwen van nature in staat om te overleven in moeilijke en bijna onmogelijke omstandigheden,” vertelt Karayalcin aan The Creators Project. Onlangs ging ze nog een stapje verder en gaf ze haar idee een dosis absurdisme. De serie CACTUS WOMEN bestaat uit vrouwelijke paspoppen waarin ze ook vetplanten en cacti stopte.

CACTUS WOMEN

Het symbolisme buiten beschouwing gelaten, vindt Karayalcin het mooi om te zien hoe organismen zich nestelen in metalen machines die door de mens gemaakt zijn. “Als we het kunnen zien, toont de natuur ons perfectie en schoonheid. Ik probeer de natuur te bedanken, door het deel van mijn werk te maken.”

Bekijk hieronder enkele werken van Karayalcin:

