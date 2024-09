‘Vexed’ klinkt exact zoals je verwacht van iemand die Taz Buckfaster heet

Het woord ‘Buckfast’ is voor mij – en velen met mij, gok ik – onlosmakelijk verbonden met de eerste GTA, het computerspel voor de pc. Het was namelijk de cheatcode waarmee je alle wapens kreeg en heel veel kogels. Wat ik toen niet wist, maar nu wel, is dat Buckfast eigenlijk een lijp, Brits drankje is: wijn met een shitload aan cafeïne erin.



Met deze dingen in je achterhoofd: hoe denk je dat de muziek klinkt van iemand die zichzelf Taz Buckfaster noemt? Precies: als die mafketel uit Looney Tunes die net een litertje Brits hooligansap heeft gedronken en met 99 molotovcocktails door de straten raast.

Dit liedje hier, Vexed, is afkomstig van de EP Disorder die op 12 mei uitkomt op Rwina Records. Taz Buckfaster is overigens geen nieuw gezicht op Rwina, dit is zijn vijfde release op het label. Nog een leuk weetje: het artwork is gemaakt door Torus!