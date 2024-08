Door een overdosis erectiemedicijnen ziet een man alleen nog maar rood

Een man van 31 liep bij een New Yorkse kliniek binnen met een nogal ongebruikelijk probleem. Hij had op internet een medicijn voor erectiestoornissen gekocht, maar nadat-ie er flink wat van had weggewerkt, zag hij de hele wereld alleen nog maar in het rood. Zelfs na een jaar is het artsen nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor z’n probleem. Dat valt te lezen in een onderzoek dat deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Retinal Cases werd gepubliceerd.

Artsen stelden vast dat het om retinale toxiciteit gaat, een oogaandoening waarbij iemands kleurperceptie verandert. Om specifiek te zijn lijdt de man aan een onomkeerbare vorm van erythropsie, waardoor hij nu alles door een rode bril ziet.

De man kreeg deze bijzondere bijwerkingen kort na de inname van sildenafilcitraat, wat de actieve stof in Viagra en andere populaire erectiemedicijnen is. Volgens een medisch rapport had hij het middel online besteld en de vloeistof “rechtstreeks uit het flesje” opgedronken.

Onderzoekers van het Mount Sinai Hospital in New York maakten gebruik van geavanceerde beeldvormingstechnieken om de ogen van de man tot in het kleinste detail te kunnen bestuderen. Zo zagen ze dat er blijvende veranderingen hadden plaatsgevonden in het netvlies van de man, wat aantoont dat het vrijwel zeker is dat de sildenafil heeft bijgedragen aan de blijvende schade aan zijn ogen.

“We hadden niet verwacht dat we zulke blijvende veranderingen zouden aantreffen, maar het verklaart wel waar de symptomen van de patiënt vandaan komen,” zei hoofdonderzoeker dr. Richard Rosen eerder deze week in een persbericht. “We wisten al dat een verstoring van de kleurperceptie een bijwerking van dit medicijn kon zijn, maar tot nu toe was het ons nooit gelukt om het blijvende effect van het medicijn op het netvlies in kaart te brengen.”

Op dwarsdoorsnedes van de ogen van de patiënt was te zien dat niet alleen zijn buitenste netvlies beschadigd zijn, maar ook zijn kegelcellen, de fotoreceptoren waar kleuren mee worden waargenomen beschadigd zijn door de sildenafilcitraat.

Pfizer, de farmaceut die Viagra produceert, zei dat zij niks te maken hebben met deze zaak. “We zijn ons bewust van het feit dat Viagra in de media onterecht wordt aangewezen als het medicijn dat centraal staat in het onderzoek van het Mount Sinai Hospital,” zei een woordvoerder van Pfizer tegen Motherboard.

“Volgens de verklaring van het ziekenhuis heeft de man in kwestie online vloeibare sildenafil gekocht, waarna hij hier een onbepaalde hoeveelheid van heeft ingenomen. Het is onduidelijk of de man hier een recept voor had,” voegde Pfizer toe. “Het is belangrijk om op te merken dat vloeibaar sildenafilcitraat nergens goedgekeurd is als medicijn om erectiestoornissen mee te behandelen.” Een woordvoerder van het Mount Sinai Hospital bevestigde ook dat het in dit geval niet om Viagra ging.

Er zijn meer gevallen bekend van mensen die soortgelijke medicijnen gebruikten, waarna ze last kregen van tijdelijke oogaandoeningen, zoals fotofobie en wazig zien of een toegenome gevoeligheid voor fel licht. Het komt ook weleens voor dat mensen cyanopsie ervaren, waarbij ze alles in blauwtinten zien. Dit komt doordat sildenafilcitraat invloed heeft op een enzym dat staafcellen in staat stelt om blauwgroen licht op te vangen. Er is maar één ander geval bekend waarbij iemand langere tijd aan retinale toxiciteit leed, alleen kon deze persoon binnen een jaar weer normaal zien.

Erectiemedicijnen zorgen ervoor dat de bloedtoevoer naar de penis toeneemt, waardoor mannen een erectie kunnen krijgen (en houden) als ze opgewonden zijn. Mannen die bepaalde andere medicijnen slikken – bijvoorbeeld nitraten voor hartproblemen – kunnen beter geen sildenafil gebruiken, omdat de twee medicijnen een gevaarlijke combinatie vormen.

Het is onduidelijk hoeveel de man in New York precies van het medicijn heeft gebruikt, maar uit zijn medisch rapport bleek dat het waarschijnlijk veel meer was dan de 50 mg per ml die er normaal gesproken uit het pipet komt. De kans is dan ook groot dat de hoeveelheid die hij heeft ingenomen de oorzaak is van zijn probleem.

Daarnaast merkten de artsen op dat hij het medicijn online had gekocht bij een bedrijf dat geen erkende apotheek is. Het is dus ook goed mogelijk dat de zuiverheid van het middel een rol heeft gespeeld. In een onderzoek uit 2011 werd bijvoorbeeld gevonden dat 77 procent van de ‘Viagra’-pillen die online werd verkocht door 22 verschillende bedrijven eigenlijk helemaal geen echte Viagra was. Hier om raadt de Amerikaanse Food and Drug Administration het mensen ook af om generieke erectiepillen te kopen.

“Mensen denken vaak dat meer beter is,” zei dr. Rosen in het persbericht. “Dit onderzoek laat duidelijk zien hoe gevaarlijk het kan zijn om een hoge dosis van een veelgebruikt medicijn te nemen.”

