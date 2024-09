Vic Crezée draait het liefst Tedje en de Flikkers tijdens Halloween

Vic Crezée groeide zowat op in wijlen Fat Beats in Amsterdam. Hij werd er muzikaal opgevoed door eigenaar Edson, die hem ook leerde draaien. Tegenwoordig is hij resident bij De School en draait de gekste tracks, van disco en hiphop tot house en punkrock. Vanavond staat hij op de wekelijks terugkerende avond LAPA in Claire. We vroegen Vic Crezée naar zijn favoriete platen op het snijvlak van hiphop en house.

THUMP: Wat wordt de eerste plaat die je in Claire gaat draaien?

Vic Crezée: Dat hangt van het moment af. Het ligt eraan wat Mairo’s laatste plaat is, hoe de sfeer is en in welke zaal ik sta. Maar wat me nu te binnen schiet is Fairlight Sunrise van Syclops. Die werkt prima als intro en het is een toffe mix van disco en electro. Je kan daarna in principe alle kanten op.



Welke plaat doet het altijd goed in De School?

Ik heb ze daar een paar keer goed gek gemaakt met deze track van Bok Bok en Tom Trago. Je kan deze misschien niet meer draaien volgens het boekje, maar dat weerhoudt mij er nooit van om te draaien wat ik wil. Deze blijf ik ook gewoon lekker gooien, tot ik er zelf genoeg van krijg. Echt een bangertje.

Welke plaat valt het lekkerst als je White Boy Wasted bent?

Ik ben op deze onbekende discotrack uit de jaren tachtig gestuit via Midlands hit Final Credits, waarin hij hem heeft gelooped. Rockin-Poppin Full Tilting is een track die duidelijk over feesten gaat en die mij vanwege de bizarre synth al in nuchtere toestand helemaal meesleept, laat staan als ik een borrel op heb.

Welke houseplaat schotel je het liefst voor aan hiphopliefhebbers?

Het verbaast mij nog steeds hoeveel mensen denken dat house van oorsprong een blanke muziekstroming is. Ik zou een onwetende hiphop-liefhebber dan ook deze track laten horen, omdat hier duidelijk wordt hoeveel soul er in house kan zitten, en hoe erg het in dezelfde lijn ligt met hiphop uit midden jaren tachtig, voordat samplen een belangrijk onderdeel werd.

En andersom: welke hiphopplaat schotel je het liefst voor aan houseliefhebbers?

Er komt tegenwoordig extreem veel hiphop uit, maar ik denk dat Migos met hun rijmschema’s en beatkeuzes behoorlijk vernieuwend zijn. Daarnaast krijgen dit soort artiesten over het algemeen veel over zich heen van verantwoorde muziekkenners, en voornamelijk ook van veel hiphopliefhebbers. Ik vind dat altijd een beetje makkelijk. Probeer er een keer met een ander oor naar te luisteren, het is weer eens wat anders dan Kendrick of Dilla.

Waar ging je hard op tijdens kinderfeestjes vroeger?

Bij ons op de basisschool werd er naar Snoop, Biggie en Wu-Tang geluisterd. Ik kan me goed herinneren dat de intro van Snoops Gz and Hustlas ons als jonge scholiertjes natuurlijk erg aansprak, maar de grofheid ervan was wel iets nieuws voor kids van een jaar of acht.

Je draait ook graag punkrock. Welke track zou jij spelen met Guitar Hero?

Ik zou Damaged Goods van Gang of Four willen rocken. Het nummer heeft een goed tempo, is niet te moeilijk en heeft een stoere energie. Een topnummer gewoon. Ik kan sowieso nooit genoeg krijgen van deze track. Het is ideaal voor eindeloos speelplezier met Guitar Hero.

Het is bijna zover: wat is een goed nummer voor Halloween?

Young Marco liet me kennismaken met Tedje en de Flikkers en ik heb hun album sindsdien niet in de kast teruggezet. Een toffe en controversiële band die ontstond uit de Nijmeegse homobeweging in de jaren tachtig. Het nummer Kinderen De Straat Op is een goeie voor Halloween.

Welke plaat draai je ’s ochtends als je een kater hebt?

Het hangt er maar net af hoe hard ik hem heb geraakt, maar over het algemeen draai ik ’s ochtends met een kater het liefst iets rustigs. Denk aan melodieën die teder zijn voor de hersenpan. Lady is een van de vele onuitgebrachte tracks op de nieuwe compilatie Purple Snow: Forecasting the Minneapolis Sound. Een hele toffe compilatie, inclusief boek, met onuitgebrachte en moeilijk te vinden r&b, boogie en funk uit Minneapolis van onder andere Jimmy Jam & Terry Lewis en Alexander O’Neal. Echt een aanrader.

Welke plaat heb je helemaal kapot gedraaid?

Los van alle hiphopklassiekers zoals The Chronic, The Infamous, 36 Chambers, Illmatic, was dit een van de minder voor de hand liggende albums, waarvan ik zowel de plaat grijs heb gedraaid, als de cassette kapot heb gedraaid. Het is nog steeds mijn favoriete album van Ice Cube.

Met welke plaat verbaasde Optimo je afgelopen weekend in De School?

Dat kan ik niet direct voor de geest halen. Wel hebben Twitch en ik aan de eettafel, voorafgaand aan de clubavond, zitten lullen over Muslimgauze. Hij is iemand die volledig langs mij heen is gegaan. Het schijnt dat hij in zijn leven zo’n honderd albums heeft uitgebracht en ik kan niet wachten om me erin te verdiepen. Dit is een track uit de jaren tachtig, uitgebracht op het label Optimo Trax in 2016.