Bekijk de minimalistische video van Vic Mensa voor ‘Theres Alot Going On’

Afgelopen weekend bracht Vic Mensa zijn langverwachte EP Theres Alot Going On uit. De plaat is opruiend, toont zijn politieke standpunten en laat een grote vooruitgang zien. De titel kan ook op zijn leven terugslaan: naast dat hij met een nieuw album bezig is, bracht hij afgelopen nacht zijn verjaardag door met Jay Z en Beyoncé, en ook zijn goede vriend Chance the Rapper. Vandaag brengt hij de zelf geregisseerde video van de titeltrack uit. In de clip staat Mensa voor een wit laken en zingt. Naarmate de video vordert, vormt het beeld de cover van zijn EP. Het is een verademing tussen de doorsnee rapvideo’s die alleen om excessen draaien. Hier hebben we alleen Mensa en zijn stem om ons op de been te houden.