Als jij van festivals houdt en soms kleren draagt hebben we iets voor jou

Kleren dragen is iets wat je om meerdere redenen wilt doen. Kleren beschermen je tegen regen en kou, tegen vuil en vieze blikken van mensen die naar je akelig onbedekte lijf loeren, en met kleren kun je laten zien wie je bent, zonder dat je daarvoor je mond hoeft open te trekken of anderszins contact met andere mensen hoeft te maken, bijvoorbeeld omdat je het veel te druk hebt met je reet eraf dansen op een festival.

Daarom heeft VICE in samenwerking met FRESHCOTTON een kledingcollectie gemaakt speciaal ontworpen voor dit festivalseizoen. Met deze kleding kan jij iedereen op de festivalwei (je mag deze kleren trouwens ook buiten festivals dragen, als je dat echt wil) laten zien dat jij ervan houdt om vreselijk te genieten.

De Festival Capsule Collectie bestaat uit drie bloedmooie T-shirts, een longsleeve, een tasje en een pet en is te koop in onze webshop. Als je deze kleren koopt hoef je nooit meer na te denken over wat je nu weer aan moet trekken naar Woo Hah, de Zwarte Cross, Lowlands of een van die andere festivals waar je deze zomer naartoe gaat. Kijk hieronder naar de foto’s van onze collectie en besef dat dit is wat je nodig hebt.





