VICE geeft Gouden Tickets weg voor 32 festivals in heel Europa

Hé, luister, als je net als wij een ongeremde liefde voor festivals koestert, dan tref je het. We hebben namelijk – zoals je misschien al hebt gezien – een speciale festivalpagina in het leven geroepen, die we helemaal vol slingeren met festivalverslagen, festivaladviezen, het laatste festivalnieuws en oogstrelende foto’s.

En dan nog iets. We geven weer eens Gouden Tickets weg, waarmee je samen met één persoon naar keuze toegang krijgt tot hartstikke veel festivals, zowel in Nederland als in het buitenland. Hoe dan? Nou, pomp gewoon even een foto van je allergrootste, meest weerzinwekkende katerhoofd in de reacties van deze post op Facebook. Dat betekent: een foto van jou (of een vriend) op een festival waarop je om tien uur ’s ochtends (of vijf uur ’s middags, het is ons om het even) je tent uit wankelt zonder een greintje levenslust, je lijf eruit ziet als een gedoofd vuurtje, en je in treurnis bent om de gênante herinneringen die gisterenavond zijn gemaakt. Een foto waarbij het lijkt alsof je dit schitterende leven vol feest even helemaal niet meer ziet zitten, en het liefst je kapotgezopen ziel zo snel mogelijk uit je ribben wil rukken. Om alle onnozele keuzes die je hebt gemaakt razendsnel weer te vergeten.

Bijvoorbeeld:

Een foto van jezelf terwijl je futloos door een blik knakworsten roert

Een foto van jezelf kokhalzend naast een tent

Een foto van een stel belabberd uitziende mensen op een hoop

Een foto van je onmenselijk grote wallen

Een foto van je bezwete, blote billen in je tent

Een foto waarop je per ongeluk een haring door je voet boort

Posten maar! We kunnen niet wachten om jullie foto’s van totale staat van verdorvenheid te bekijken, en als je wint, dan zijn dit aaaalle festivals waar je naartoe kan gaan deze zomer:

All We Want festival

Appelsap

BILBAO BBK LIVE

Buiten Westen

DGTL Barcelona

Dour Festival

Down the Rabbit Hole

Encore Festival

Expedition Festival

Flow Festival

Fort Exit Festival

Into the Woods

Milkshake festival

Mysteryland

Neopop

OFF Festival

ØYAFESTIVAL

Paradigm

PITCH

Pollerwiesen

Positivus Festival

Solar Weekend Festival

Strange Sounds From Beyond

Sziget Festival

The Crave Festival

We Are Electric

Welcome to the Future

Welcome to the Village Festival

Wildeburg

Woo Hah!

Zeezout

Into the Valley

Lees hier de voorwaarden.