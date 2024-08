VICE is genomineerd voor 30 Webby Awards

Dat het raadgevend referendum binnenkort wordt afgeschaft is slecht nieuws voor iedereen die ervan houdt om lekker vaak zijn of haar stem uit te brengen. Maar niet getreurd! Wat jij vindt doet er nog steeds heel erg toe, dus kom lekker stemmen op de Webby Awards.

De Webby Awards zijn een soort beeldjes die eruitzien als een metalen springveer, maar het zijn ook de belangrijkste internetprijzen van de wereld, de oscars van het internet, de prijzen voor de allerbeste dingen op het wereldwijde web. En daar is VICE dus voor genomineerd – dertig keer om precies te zijn. En daar zijn we heel erg blij mee, maar nog leuker dan genomineerd worden voor een prijs, is die prijs ook daadwerkelijk winnen.

Videos by VICE

Om dat voor elkaar te krijgen is het van het grootste belang dat jij je stemt op je favoriete website en alle dingen die we over de hele wereld hebben gemaakt in het afgelopen jaar.

Dit is hoe je je stem uitbrengt:

Ga naar de website van de Webby’s Meld je aan en verifieër je e-mailadres Klik op de linkjes hieronder En stem op ons!

Hieronder vind je de links naar al onze dertig nominaties: