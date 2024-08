VICE-medewerkers vertellen de verhalen achter hun domste tattoo’s

Tattoos laten je een deel van jezelf aan de wereld communiceren – bijvoorbeeld, dat je deel uitmaakt van een oude stam van krijgers, of dacht je echt dol bent op mayonaise. Gezien het feit dat inkt nogal permanent is, zijn de meeste mensen redelijk voorzichtig met wat ze op hun lichaam laten zetten. Maar soms vallen we ten prooi aan onze eigen opdringerige gedachten, en kan een idee dat eigenlijk best wel dom is eventjes heel geniaal lijken.

Hoe dom of impulsief ze ook mogen zijn, er zit een verhaal achter elke tattoo.

Videos by VICE

Voor een vreemde is jouw stick ‘n poke-tattoo een teken dat er misschien een klein steekje bij je los zit, maar voor jou roept datzelfde ontwerp herinneringen op van je eerste huisgenoot, of de beste nacht uit ooit met je vrienden.

Hier bij VICE geloven we niet in slechte tattoos – we noemen ze liever “twijfelachtige pareltjes”. En om dat te bewijzen vroegen we een paar van onze collega’s om hun rare tattoo-verhaaltjes met ons te delen en om de gekkigheid ervan te omarmen.

Tom Niesporek – Associate Producer

“Vorig jaar, toen ik in Portugal was met mijn beste vriend, besloten we om onszelf te trakteren op een avondje uit in Lissabon. We hadden niet veel geld, dus we verbleven voor 20 euro per nacht in een Airbnb in een wooncomplex. Er hingen groepjes mensen rond bij het complex die begonnen te fluiten wanneer er politie langs kwam rijden.

Onze gastvrouw liet ons binnen in haar woning op de dertiende verdieping. Ze had erg veel tattoos, zelfs op haar gezicht. Ze gaf ons wat wiet en zei dat als we een tattoo wilden, ze ons die ook kon geven. We zagen destijds ook een halfnaakte gangster die een tattoo kreeg in haar appartement.

We besloten om de domste ontwerpen uit te kiezen die we konden verzinnen. Ik dacht er ongeveer vijf minuten over na en koos toen voor een tattoo van Tom uit Tom & Jerry, gebaseerd op een WhatsApp-sticker.

Mijn beste vriend koos nog iets dommers. Op een avond waren we ergens in de stad, straalbezopen, en we eindigden in een kebabzaak. Hij besloot om het volledige logo van de kebabzaak te laten tatoeëren – telefoonnummer, adres, openingstijden: alles.

De tattoo-artiest vond het zo grappig dat ze een foto van ons maakte, die nog steeds in die Airbnb hangt. Ze gaf ons de tattoos ook vrijwel voor niets – we hebben beiden maar zo’n 20 euro betaald.”

Valentin Waibel – Production Assitant

“Tijdens de eerste lockdown verhuisde ik met mijn partner naar een wooncomplex in Berlijn. De hele verdieping, waar acht mensen woonden, werd een quarantaine-deelwoning-bubbel. Op een gegeven moment bestelde ik een tattoo machine op het internet. Een van mijn huisgenoten is een illustrator en zit ook helemaal onder de tattoos. Dus ik zei tegen hem, ‘Aangezien jij kunt tekenen, kun je waarschijnlijk ook tatoeëren’.

Dat kon hij natuurlijk niet. Hij had het nog nooit gedaan. Ik kreeg uiteindelijk drie tattoos die ik wel okay vond, maar stuk voor stuk zijn ze op hun eigen manier eigenlijk wel beetje kut – ze zijn ofwel slecht getekend ofwel vaag. Op mijn linkerbovenarm heb ik een smiley staan, en op mijn rechteronderarm een hand met gelakte nagels die een brandende lucifer vasthoudt.

Maar de domste tattoo van allemaal staat op mijn benen. Er staat “OKAY”, net boven de knieën: ‘OK’ op het rechterbeen en ‘AY’ op het linkerbeen. Het was echt dom om ze daar te laten zetten want die plekken kietelen heel erg bij mij. Ik kon niet stil blijven zitten. Nu kan niemand lezen wat er staat.”

Niki Boussemaere – Freelance Copy Editor/Social Manager

“Dit is mijn eerste en enige tattoo. Ik heb hem laten zetten toen ik 19 was, ik wilde iets dat niet iedereen had, zoals een oneindigheidssymbool of zoiets. Ik vind het idee dat een tattoo betekenis moet hebben een beetje achterhaald, en ja, ik ben nogal impulsief. Dus op een dag stond ik in de foodtruck waar ik destijds werkte over tattoos te praten met mijn baas, die zo’n oude gereformeerde hippie is. Plotseling dacht ik: ‘Oh, een “fuck you”-tattoo zou echt cool zijn.’

Ik liep een week of twee rond met dat idee in m’n hoofd. En toen dacht ik, ‘Fuck it, ik fiets nu naar de tattooshop.’ Ik kwam binnen en ik zei, ‘Hey, ik zou deze tattoo graag willen laten zetten.’ De gozer die daar zat riep naar de achterkant van de zaak, ‘Wil iemand een “fuck you”-tattoo op deze meid zetten?’ Een andere gozer zei, ‘Ja hoor, doe ik wel’. Twee weken later heb ik die tattoo laten zetten. Is hij heel mooi of duidelijk gezet? Nee. Maar het deed geen pijn, en kostte ook niet zoveel.

Ik werkte ooit in diezelfde foodtruck en er kwam iemand op me af en die werd helemaal boos; hij zei dat het niet leuk was om zo’n tattoo te hebben, dat het erg aanstootgevend is. Maar toen draaide hij zich om en trok hij zijn shirt omhoog, en hij had ook een ‘fuck you’-tattoo op zijn rug. Dat was erg grappig.

Een paar jaar later was ik op hetzelfde festival aan het werk. Ik kwam iemand tegen en hij deed het hele fucking riedeltje weer opnieuw. Ik was totaal vergeten dat dat was gebeurd, en toen besefte ik me dat het weer diezelfde gozer was toen hij me zijn rug liet zien. Ik was zo van, ‘Nee man, dit kun je me niet weer aandoen.’”

Jamie Clifton – Editor-in-Chief VICE Culture

“Dit is mijn eerste tattoo ooit, wat ook wel logisch is als je er naar kijkt. Ik heb hem op m’n 18de laten zetten terwijl ik door Europa aan het Interrailen was – vandaar het fantasierijke treinontwerp. Het kostte me 20 euro en een sixpack bier.

Op een nacht in ons hostel in Budapest merkte ik op dat ik iets wilde doen als aandenken aan de trip. De receptionist zei dat hij iemand kende, en de volgende dag nam hij ons mee naar een plek die er verdacht veel uitzag als een opslagruimte. Eenmaal binnen kregen we te horen dat het een plek was waar een lokale bende hun geld en drugs bewaarde. We ontmoetten ook een gozer die net uit de gevangenis kwam voor wapenbezit, die toen ook het pistool liet zien dat hij in zijn broek had gestoken.

Ik weet nog dat ik dacht dat het waarschijnlijk geen briljant idee was om met een vermoedelijk illegaal vuurwapen rond te lopen als je net uit de gevangenis komt voor wapenbezit. Net nadat ik die gedachte had gehad kreeg ik te horen dat hij me zou gaan tatoeëren. Ik had het idee dat hij voor de mijne nog niet veel andere tattoos had gezet. Maar als je op je 18de in een kleine ruimte in een vreemd land opgesloten zit met een man die een pistool vasthoudt, dan ga je niet moeilijk doen, toch?

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb nu voor de rest van mijn leven deze knullige omtrek van een trein op mijn arm. Toppie!”

Matern Boeselager – Deputy Editor-in-Chief

“Een vriend van me besloot tijdens een zuipsessie in München om een ‘touwnoot’-tattoo te laten zetten. De grap: we zijn opgegroeid in een gebied in de buurt van Frankfurt dat Taunus heet, dus we dachten dat ‘Tau-Nuss’ (touw-noot in het Duits) een toepasselijk gangstersymbool zou zijn.

Toen hij me de volgende dag trots een foto stuurde was ik meteen jaloers. Dus ik tekende zelf ook een touwnoot en liet die een paar dagen in Frankfurt tatoeëren. Daarna zijn we naar een bar in Taunus gegaan en hebben we eigenlijk bij iedereen met die tattoos lopen pronken. Ze vonden het allemaal erg leuk. Het was een hele leuke dag, en door die tattoo moet ik er nog altijd aan terugdenken.

PS: de letters en cijfers vormen een geheime code die ik niet mag onthullen, anders raak ik mijn voet kwijt.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Germany.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.