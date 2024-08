VICE staat op Fire Is Gold en dit is wat je mag verwachten

VICE staat op Fire Is Gold. Niet om onze hoofdredactrice te laten freestylen op de mainstage, wel om twee talks te houden, over drugs en diversiteit. Drugs omdat festivals eigenlijk gewoon flink uit de hand gelopen feestjes zijn en wie aan feestjes denkt, denkt al snel aan drugs. Of je nu op zoek bent naar die slome roes na liters bier in je buik, of extra pep wil slikken om weer een nachtje door te dansen, uiteindelijk is het belangrijkste dat je weet wat je doet. Indien dat nog niet (helemaal) het geval is, heb je geluk: met VICE schrijven we de hele zomer lang over drugs (op festivals) in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Doe er dus je voordeel mee en gebruik ons advies zonder voorschrift, in ruil willen wij van je horen wat jij denkt.

In onze tweede talk gaan we diversiteit voor eens en altijd tackelen. Vier dagen voor de verjaardag van de legendarische speech van Martin Luther King maken we de balans op. Hoever staan we in België om zijn droom waar te maken van een wereld waarin iedereen gelijk behandeld wordt? Als we bepaalde verkiezingswinnaars mogen geloven, is diversiteit gewoon een synoniem voor “valse quota”, maar wat betekent diversiteit voor jou, en welke impact heeft het op je leven?

Videos by VICE

De talks gaan door in een tent aan de food court. Grijp dus een snack en kom bij ons langs. Uiteraard willen we van jou horen, door het publiek vragen te stellen, maar je mag ook altijd je mening brullen tussendoor. Als je eerst je mond leeg eet tenminste.

Na al dat gepraat wil je natuurlijk gewoon los gaan, en net als vorig jaar hebben we ook weer een “gewone” stage op Fire Is Gold die we delen met Faded en Bloody Louis. Op de line-up staan onder andere Black Mamba, die vorig jaar onze VICE Party kapotdraaide, K1D, Miss Angel, Zoey Hasselbank en Jarreau Vandal.



We verwachten je op 24 augustus aan de food court voor deze licht verteerbare en toch geestverruimende talks, en daarna aan de VICE x Faded Stage.

Tickets vind je op de website van Fire Is Gold, maar we geven ook 10 x 4 tickets weg. Alles wat je daarvoor moet doen is effe dit formulier invullen.

We herhalen: vul dit formulier in en maak kans op tickets voor jou en drie vrienden.