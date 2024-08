VICE Stage geeft je een voorsmaakje van het festivalseizoen

Je hebt goesting in het festivalseizoen, de affiches toeteren om het luidst hun grootste namen en je hebt verdomme geen geduld om te wachten tot het echt zomer is. Gelukkig zijn we hier bij VICE nogal preventief ingesteld. Daarom organiseren we voor de hongerigsten onder jullie een festivalaperitief op 14 juni.



Kom wat drinken en naar beestige live muziek luisteren bij platenlabel [PIAS] (Sint-Laurensstraat 36-38 in Brussel). Op het programma: Float Fall, Dead Sea en prematuur festivalgevoel.

Float Fall

Het Belgische duo Float Fall ging in 2013 al viraal met hun eerste single Someday, waarop een lange periode van stilte volgde. Na jaren aarzelen zijn Rozanne en Ruben nu terug met Hard Time Loving You. Catchy vibes met een mengeling van synthesizers en gitaren, dat wordt in combo met de vocalen van de twee protagonisten lekker moderne pop. Ruben vertelt dat ze er nu alle vertrouwen in hebben en een gezamenlijke visie delen over wat Float Fall is. Klinkt alsof we weer vertrokken zijn, jongens.

© Alexander Popelier

Dead Sea

Als je nog nooit hebt gehoord van Dead Sea (en neen, ik heb het niet over de Dode Zee van het Midden-Oosten), hou dan even je oren open. Deze Franse band telt vier muzikanten en blaast je van je stoel met hun kenmerkende shoegaze. Hun laatste single Know Where doet alvast al het nodige om je in een hypnotische, melancholische sfeer te krijgen. Wachten hoeft trouwens niet, check in tussentijd hun EP Colorate die op 4 mei verscheen.

Iets voor jou, VICE Stage? Schrijf je in op de officiële website van het evenement en waag je kans om een kaart te winnen.

