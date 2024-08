VICELAND gaf een feest met drag queens en drankjes voor The Trixie & Katya Show

Toen The Trixie & Katya Show in de VS gereleased werd, ontplofte onze inbox met verzoekjes om de show ook op het Belgische scherm te krijgen. Het was even wachten maar voortaan kan je elke woensdag je buikspieren trainen door een half uurtje te rollen van het lachen met de Trixie & Katya show op VICELAND.

Op de vooravond van valentijn vierden we de Belgische lancering in hartje Brussel bij Cabaret Mademoiselle met een viewing van de aflevering over porno, gratis drankjes en drag performances om U, of ja “vous” tegen te zeggen. We waanden ons in de videoclip van Lady Marmelade. Denk: naaldhakken, pluimen, en strakke lip syncs van een Belgische Violet Chacki, een Litouwse lollipop cybergoth, een Braziliaanse schone genaamd Sugar Love, en onze charmante hostess Edna.

Hier heb je een greep uit de meest verleidelijke beelden van de avond:

En nog een ding: voulez-vous regarder naar de Trixie & Katya show ce soir?The Trixie & Katya Show, elke woensdag om 22:00 op VICELAND, op Telenet kanaal 21, Proximus kanaal 104 en Orange TV kanaal 17