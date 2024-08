VICELAND vierde met THINGS de lancering van een heleboel nieuwe programma’s

Gisteren presenteerden we in Studio13 in Amsterdam het nieuwe televisieseizoen op VICELAND. Tegelijk was er een expositie van THINGS, een project dat VICELAND maakte met de Amerikaanse kunstenaar Andrew Miller.

Tijdens de presentatie werd de programmering voor de rest van 2017 bekend gemaakt. Zo kan je vanaf 5 oktober op VICELAND de nieuwe reisserie Tokyayo checken, waarin Pepijn Lanen samen met Steven van Lummel naar Tokio trekt om daar zijn lievelingsstad beter te leren kennen. Vanaf 21 december zendt VICELAND de docu-serie Boxing 82 uit, over een aan lager wal geraakte boksclub in Rotterdam die weer in de gratie van de boksfederatie probeert te komen. Op 21 september is op de zender de documentaire Wilders te zien, de eerste documentaire waarin Geert Wilders praat over zijn privéleven, verleden en politieke beweegredenen. Hou voor de hele programmering VICELAND.com in de gaten.

Videos by VICE

Na de presentatie werd er nog lang gedanst en werden er verschillende dranken gedronken. Raymond van Mil was erbij en maakte onderstaande foto’s.