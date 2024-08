Hoe het nummer van twee Groningse jongens de meme-soundtrack van 2020 werd

Op memesplainen – het fenomeen waarbij memes eindeloos worden uitgelegd en uitgediept – zou wat mij betreft een flinke straf mogen staan. Je snapt iets of je snapt het niet. Als er context moet worden geboden is het moment al voorbij. Althans, dat is normaal gesproken de situatie. De beste meme van dit jaar is namelijk wél het bespreken waard, want wtf doen die dansende mannen met een grafkist op hun schouders?



Een korte BBC-reportage uit 2017, tevens de bron van de legendarische beelden, biedt de context die gezocht wordt. Op bepaalde plekken in Ghana worden begrafenissen opgevrolijkt door een team van dansende kistdragers, die ervoor zorgen dat de herinnering aan de laatste bovengrondse momenten van een geliefde fucking lit zijn in plaats van bedroevend.

Deze meme werkt als volgt: er gebeurt iets verschrikkelijks (iemand wordt van z’n sokken gereden, valt, laat een telefoon kapot mieteren, zegt iets idioots over de gevaren van corona) en op het moment dat het besef van de gebeurtenis intreedt, komen de kistdragers tevoorschijn. Dansend op het ongeluk van een ander. Klinkt gemeen, maar het is geweldig.

Een van de belangrijkste succesfactoren van dit format is de muziek. Na een opzwepende aanloop, uiterst geschikt om de bezonnebrilde kistdragers breed lachend in beeld te brengen, klapt de EDM-banger Astronomia erin. Oorspronkelijk een nummer van de Russische Tony Igy, maar geremixt door Ruben den Boer en Victor Pool van het dj-duo Vicetone – twee jongens uit het prachtige Groningen.



Ik belde met Ruben om hem te spreken over het gigantische succes dat een wereldwijde meme-hit met zich meebrengt.

VICE: Er is een BBC-reportage uit 2017, en een track van jullie uit 2014. Ergens heeft iemand deze twee dingen samengebracht, en zo de meme van het jaar gelanceerd. Heb je enig idee hoe dit zo is gelopen?

Ruben den Boer: Nee. Ik heb geen flauw idee. Ik heb gevraagd aan ons management of ze research willen doen, maar zij komen ook niet veel verder dan wat linkjes op Facebook. Waarschijnlijk uit India of Italië.

Ontzettend bizar. Deze tijden zijn zo gek. We zaten eigenlijk middenin het afzeggen van onze zomerplannen, tours en optredens. Voor een artiest is dat het naarste gevoel wat er is. Het was dus al vervelend om vooruit te kijken, wetende dat je wekenlang thuis moet zitten. En dan komen ineens de berichten: jullie track wordt gebruikt in memes. Eerst denk je: ach, het zal wel, en je laat het van je afglijden. Maar dan kijk je naar de Spotify-cijfers en zie je dat die krankzinnig hoog beginnen te worden. Het echte besef kwam door een screenshot van Shazam, waar wij met Drake en The Weeknd in de top drie van meest gezochte nummers stonden. Dan begin je je af te vragen wat de fuck er aan de hand is.

Wat is precies het verhaal achter het nummer? Het is oorspronkelijk niet van jullie, toch?

Het kwam rond 2010 uit in Rusland, maar ik denk niet dat iemand het kent. Behalve als je de hele dag op internet zit om naar dance-muziek te luisteren. En dat is precies wat ik deed op dat moment, als scholier. Ik zette het in een playlist, maar van wie het precies was bleef onduidelijk.

In 2012 begonnen Victor en ik muziek te maken, en een jaar later waren we al professioneel dj. We kwamen ook direct in de DJ Mag Top 100, dus, ja, dan denk je: dit kunnen we gewoon gaan doen. Nog eens twee jaar later luisterde ik nog steeds graag naar dat nummer, maar qua stijl paste het net niet in onze livesets. Daarom heb ik toen een eigen versie gemaakt. Die hebben we netjes opgestuurd naar Tony Igy in Rusland. Ik geloof wel dat hij het vet vond. Z’n Engels is niet zo goed.

We wilden het officieel uitbrengen bij een label, maar het oude label van Tony ging daar niet mee akkoord. Jammer maar helaas. Het ging inmiddels wel zo goed met onze carrière dat we het toch hebben uitgebracht. Gratis, als cadeautje voor de fans.

https://www.youtube.com/watch?v=dWdzSrVXBZg

Wow. Wacht even. Jullie verdienen hier wel gewoon geld mee, toch?

Nou, de eerste twee jaar hebben we er geen rooie cent aan verdiend. Maar toen brachten we in 2016 het nummer Nevada uit, en die deed het heel erg goed – die track stond twee jaar op nummer 1 in China, dus dat was goed voor onze carrière. Daardoor was er ook meer belangstelling van labels, en toen werd ons gevraagd of we Astronomia ook officieel uit wilden brengen. Joh, prima, regel het maar. Onze verwachtingen waren nul. Maar nu zijn we erg blij dat het een officiële release is.

Dit speelde in 2016, da’s best lang geleden, hoe komt het dat het nu ineens op deze manier boven komt drijven?

Het nummer is een van de favorieten van onze fans, al vanaf het moment dat we het uitbrachten. Van Montreal tot Spanje wordt iedereen gek. Dus het komt niet helemaal uit het niets. Voordat het een meme werd zaten we al op 65 miljoen streams op Spotify en 34 miljoen op Youtube. In de EDM-community was het dus al een bekend nummer. Maar niet zo bekend als nu.

Maar die meme, wat vind jij ervan?

Nou, ik vond het eerst best wel schokkend. In de basis gaat het toch om mensen die een ongeluk krijgen, en nou ja, ik viel niet van m’n stoel van het lachen. Maar na een tijdje begon ik ook minder gevaarlijke versies te zien en daar moest ik wel om lachen. Artiesten zijn vaak puristen die willen dat hun muziek enkel op een bepaalde manier wordt gehoord. Dat snap ik ook wel, maar je hebt er gewoon geen controle over. Dus ik ben alleen maar blij dat zo veel mensen het nu kunnen horen. Ook op deze manier.

Wat vind je zelf de leukste versie?

Ik kreeg gisteren toevallig deze versie doorgestuurd, die eigenlijk ook echt niet kan.



Ik denk dat dit een tijd is waarin er veel gebeurt waar we eigenlijk niet om mogen lachen, en dat dat ook de reden is waarom iedereen dat massaal juist wel wil doen. Voelt het weleens wrang dat jullie track daar nu de soundtrack van is?

Ik ben daar om eerlijk te zijn niet echt mee bezig. We maken onze muziek met heel veel passie, en hebben helemaal geen zin om de moraalridder uit te hangen en de mensen te vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Dat is totaal niet de rol van een muzikant. Humor helpt altijd in vervelende situaties, dus ik hoop juist dat het verlichtend werkt.