Victoire en Festus gaan – als we hun nieuwe video mogen geloven – ontzettend lekker

Victoire en Festus droppen na heel eventjes stil te zijn geweest (ze waren onder meer druk met schrijverskamp) hun eerste video van het jaar met Uber Naar Mij. In het onwaarschijnlijke geval dat je ze vergeten bent, is dit een goede reminder dat ze er nog steeds zijn. In de clip komen ze in een lokale carwash, maar zijn ze ook eventjes in Duitsland, Oostenrijk of een ander Duitstalig land. Het zou zelfs Zwitserland kunnen zijn? Enfin: ondertussen lichten de grills van de jongens en de straten om hen heen op in alle kleuren, en vliegen de aardbeien over het scherm terwijl MaxiMilli ook nog een cameo maakt. Bekijk de clip voor Uber Naar Mij hierboven.