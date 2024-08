Victoire en Festus gingen een weekje op schrijverskamp in Center Parcs

Als je als rapper in 2018 een album uitbrengt dat niet is opgenomen in een schrijverskamp, bestaat het album dan wel? Sinds Top Notch voor de opnames van New Wave ongeveer de gehele Randstad op een boot richting Schiermonnikoog zette, moet er voor een goeie plaat in complete afzondering geschreven worden. Dat is namelijk wat werkt.

Victoire en Festus zaten toevallig in Center Parcs de Eemhof toen ik contact legde met hun manager om te vragen of er nieuwe muziek in de pijplijn zat. “Ja”, zei hij, “ze zijn het toevallig nu aan het opnemen op schrijverskamp. Je kunt langskomen als je wil.” Nou, ja, dankjewel. Lijkt me top. Natuurlijk door wat ik hier boven beschrijf, maar ook omdat ik waarschijnlijk de enige witte man in Nederland ben die nog nooit op (in?) een Center Parcs is geweest. Daarnaast vind ik de track Sokke van Victoire en Festus een van de hardste van 2017.

Videos by VICE

Victoire en Festus zijn twee jongens die opereren vanuit Nijmegen met een ongelooflijke liefde voor zeilkleding van het merk Helly Hansen, harde muziek ­– Vic rapt, Fes produceert ­– en het schieten van extreem kleurrijke clips voor onder anderen Kempi, Linde Schöne, Josbros, Anbu Gang en natuurlijk hun eigen muziek.

Een aantal van deze artiesten waren ook uitgenodigd om naar Center Parcs te komen, waar een vruchtbare ­groepsdynamiek en het stimuleren van kruisbestuivingen essentieel zijn om dit school-of-hard-knocks-kamp tot een goed einde te brengen. ­Op het moment dat ik aankom hebben Ome Omar en Josbros net plaats gemaakt voor Shinigami van Level Aux en Blauwe Uil en Yung Suiker van de YangFashionGado’s.

Voor iedereen die een aantal baantjes wil trekken of van de glijbaan wil in het subtropisch zwemparadijs, ligt er een pasje klaar, maar het valt me op dat daar eigenlijk totaal niet aan wordt gedacht. Ook zoekt niemand het animatieteam op. Niemand heeft behoefte aan een verfrissende boswandeling in de gure polderwind. Praktisch gezien komt het neer op muziek maken, jonko roken en wijn drinken. En waar kan dat beter dan in een gehuurde bungalow, zonder al te veel buren?

Documentairemaker, fotograaf en manager van Victoire x Festus, Sanjin Hazdalic was erbij en maakte deze fotoserie: