Victoire en Kingsta verenigen ‘Drinkers & Stoners’ in hun nieuwe clip

Drinkers en stoners zijn volgens de natuurwetten tegenpolen van elkaar. De ene groep wil flessen knallen en in een maximale turnup gaan, terwijl de andere club na een behendig gedraaide toeter vooral wil glijden op een jonkowolkje. Door deze tegenstrijdige belangen is het dan ook vaak moeilijk om beide crews samen krijgen op hetzelfde feestje of nummer, maar Victoire en Kingsta lukt het wel. Zo is ook te zien in de clip voor Drinkers & Stoners die hier in première gaat. Check de trapbanger die door Victoire X Festus gemaakt is hieronder.