VIDEO: Achter de schermen bij een sekslijnmedewerker

VICE spreekt de komende weken mensen die op hun eigen creatieve manieren geld verdienen in de porno-industrie, ondanks dat gratis porno je om de oren vliegt. Bekijk alle video’s en artikelen op deze pagina.

Rachel werkt bij een sekslijn. In deze aflevering van Passie voor porno loopt Gwen Pol een dagje met haar mee, en zien we hoe ze met haar klanten belt terwijl ze thuis de was ophangt en de afwas doet. Rachel vertelt waarom mensen nog altijd naar dit soort lijnen bellen – terwijl ze ook gewoon gratis porno op internet kunnen kijken – en hoe ze hiervan rond kan komen. Ook komt een van haar vaste klanten aan het woord.