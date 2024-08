De excuusvideo van onze koning en koningin roept nogal wat vragen op

Oh, wat waren we weer heerlijk woedend met z’n allen dit weekend. Terwijl wij – onderdanen, voetvolk, stervelingen met rood bloed – ons allemaal uit de naad aan het werken waren om gehoorzaam alle coronageboden tot op de regel na te leven, stapte de koning met zijn gezin in een vliegtuig naar Griekenland om daar eventjes heerlijk vakantie te vieren in zijn riante villa aldaar. Ware het niet dat Menno, journalist en fervent vliegtuigspotter, zag dat het vliegtuig vertrok en hier melding van maakte.

Twitter ontplofte, natuurlijk, maar ook de Tweede Kamer sprak schande van de vakantie. En in plaats van een koninklijke middelvinger op te steken en elk punt van kritiek koninklijk te verwijzen naar de koninklijke out-of-office, besloot Willem-Alexander dat het beter was om z’n koffer weer in te pakken, rechtsomkeert te maken en toe te geven aan het volk.

Videos by VICE

Woensdag kwam het Koninklijk Huis met een persoonlijke boodschap van koning en koningin over de reis naar Griekenland, in de vorm van een video. De inhoud is voorspelbaar: er is spijt in het hart, het was heel onverstandig, ze hadden niet moeten gaan, enzovoorts en meer van zulks.

De belangrijkste vraag die dit oproept, is: heeft deze steenrijke meneer echt spijt van z’n reis? Die is met een beetje mensenkennis simpel te beantwoorden: natuurlijk niet, gek! Hij heeft spijt van dat ie is gezien, en dat ie daarom nu niet op een strandstoel zit maar voor een camera, om daar spijt te veinzen terwijl hij weet dat de reacties toch vervelend gaan zijn.

Rest ons nog de vragen die minder simpel te beantwoorden zijn, na het kijken van deze koninklijke flater.

Aan welke hartverscheurende gruwelen denkt onze koningin terwijl dit wordt opgenomen?

Hoewel ze niet aan het woord komt, moet koningin Máxima ook flink op de blaren zitten – het was immers ook haar vakantie. Omdat deze boodschap kort en bondig moet blijven, is het logisch dat in de video alleen de koning het woord neemt. Maar omdat ze in deze vorm niet de mogelijkheid krijgt om in woorden uit te drukken hoe ongelofelijk veel spijt ze heeft van dit mislukte tripje, zet ze alles op alles om non-verbaal sorry te schreeuwen. En daar is veel verbeeldingskracht voor nodig, als het je niet echt diep spijt.

Maar waar denkt ze dan wel aan terwijl ze dit doet? Kuikentjes in de nuggetshredder van McDonald’s? Wat een mislukt retourtje Griekenland met een vliegtuig eigenlijk betekent voor het klimaat? De gruwelijke knieblessure van Virgil van Dijk en hoe het nu staat met onze titelkansen als er een EK wordt gespeeld aankomende zomer? Of Jim Bakkum niet de hoofdrol had hoeven spelen in de nieuwe film Casanova’s als hij ooit (volledig verdiend) had gewonnen van Jamai?

Zijn dit twee mensen die echt toe zijn aan vakantie?

Om goed antwoord te geven op deze vraag is een definitie van het begrip vakantie erg belangrijk. Dit woord stamt af van het Latijnse vacantia, wat ‘vrij zijn van verplichtingen’ betekent, en dat is nou eenmaal erg moeilijk te rijmen met een koninklijk bestaan waarin de belangrijkste verplichtingen bestaan uit het ondertekenen van shit, luxe staatsbezoeken, het doorknippen van lintjes, het voorlezen van een troonrede en doen alsof je dankbaar bent voor al je miljoenen terwijl je uit alle macht een wc-pot zo ver mogelijk van je af werpt. En met in ons achterhoofd dat Koningsdag en de kater dit jaar allemaal digitaal waren, kunnen we er stiekem van uitgaan dat de behoefte aan een vakantie even symbolisch is als Willem-Alexanders functie.

Hoe scoort dit op de schaal van koninklijke schandalen?

Behoorlijk zwak, laten we eerlijk zijn. Deze toespraak wordt afgesloten met de boodschap dat onze koninklijke familie niet onfeilbaar is, terwijl, eh, nogal wiedes, mensen? Er zijn in de recente historie genoeg boekjes opengedaan over prins Bernhard, Mabel Wisse Smit en de zaak rondom Edwin de Roy van Zuydewijn, die een pleziervluchtje richting Griekenland in het niet doen vallen.

Zelfs in de geschiedenis van de Nederlandse monarchie is dit een incident waarover jaren later geen woord gerept zal worden, vooral omdat het gewoonweg niet zoveel voorstelt. Zeker niet als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het interview dat de BBC had met prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, die een nogal innige vriendschap had met smeerpijp Jeffrey Epstein – waarin hij stotterend en brabbelend wrijft in de vlek van een echt schandaal waar wij nog lang niet aan kunnen tippen.

Maat, je bent sinds zaterdag terug. Wat heb je in godsnaam gedaan de afgelopen dagen?

De stront aan de maatschappelijke knikker was ontzettend snel duidelijk bij de koning. Als je je eerste biertje had opengetrokken op het moment dat hij vertrok, was je kater nog lang niet verholpen toen hij al lang en breed terug in z’n paleis zat. Dit was zaterdag. Inmiddels is het woensdagmiddag en komt deze boodschap dus rijkelijk laat. Nu kan ik natuurlijk niet in de agenda van Willem-Alexander kijken, laat staan in die van zijn filmcrew en stylingteam, maar toch vraag ik me af wat de koning dit hele weekend heeft gedaan in plaats van het opnemen van een ongeloofwaardige excuusvideo.

Het is heerlijk om jezelf te verliezen in de, al dan niet fictieve weekendplannen van de koning, en hij ziet er inderdaad uit alsof hij weleens twee bevriende koninklijke koppels uitnodigt voor een potje Catan of Risk, maar helaas kunnen we alleen zeker zijn van de dingen die hij niet heeft gedaan, namelijk: al te lang nadenken over deze excuses. Of tijdens lange wandelingen diepgaande gesprekken voeren over de dienstplicht met zijn dochters Amalia en Alexia, want die waren in tegenstelling tot hun ouders wel in Griekenland gebleven.

Vervelend dat we niet kunnen liken en disliken, maar is de rest van de content op dit youtubekanaal een beetje de moeite waard?

De koninklijke vakantieplanner hoeft dit jaar niet per se opslag te verwachten, maar de social-mediamanagers verdienen wel wat extra’s, puur door de mogelijkheid om te reageren op de video uit te schakelen, waardoor ongetwijfeld een recordaantal doodsbedreigingen weer is ingeslikt. Met deze doordachte actie wordt wel een verwachting gewekt: hier werken duidelijk mensen achter de knoppen die verstand hebben van content. En inderdaad, de youtubepagina van ons Koninklijk Huis is een onontdekte parel.

Er zijn beelden van de eerste dag van Beatrix als student in Leiden (Vo!), sfeerbeelden van Willem-Alexander en Máxima die op bezoek gaan in de Achterhoek waar met geen woord wordt gerept over de Zwarte Cross, alle troonredes zijn terug te kijken, er worden appeltjes van Oranje uitgedeeld en je kunt een ruim half uur kijken naar de bijzetting van prins Claus – iets wat ik iedereen die na dagen tieren nog steeds boos is over twee naïeve miljonairs die op vakantie wilden van harte aan kan raden.