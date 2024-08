Als onderdeel van onze campagne De Bijsluiter, in samenwerking met Unity, geven we je in deze videoreeks handige tips voor veiliger en verantwoorder drugsgebruik. Vlieg tijdens je trip niet uit de bocht, en check voor gebruik debijsluiter.vice.com.

In deze aflevering legt een professionele drugstester uit waar je op moet letten als je gaat blowen, of aan de spacecake gaat.