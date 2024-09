Videogames kunnen tieners aan het roken en drinken krijgen

Volgens een nieuw onderzoek van het Centre for Tobacco and Alcohol Studies aan de universiteit van Nottingham, moedigen videogames die alcohol en tabak laten zien tieners aan om te gaan drinken en roken.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking en keek naar de inhoud van videospellen tussen 2012 en 2013 in Engeland. Het team focuste op stealth- en actiespellen, omdat daar meestal hoofdpersonen in zitten die zich gedragen – en roken en drinken – als echte mensen.

Het onderzoek vond in 44 procent van deze spellen alcohol of tabak. De meest populaire spellen – Grand Theft Auto V en Call of Duty – hadden de meeste verwijzingen naar drank en rookwaar.

De onderzoekers hielden daarna een online enquête met 1094 gamers tussen de 11 en 17 jaar oud. De tieners werd gevraagd of ze een van de spellen met alcohol of sigaretten hadden gespeeld, en hoeveel ze rookten en dronken.

Het resultaat? Tieners die tenminste een van de spellen met sigaretten of drank hadden gespeeld, hadden twee keer zoveel kans om gerookt of gedronken te hebben.

In een persbericht zegt Joanne Cranwell, een psycholoog van het instituut: “Videospellen zijn duidelijk aanlokkelijk voor adolescenten, of er nu een advieslabel voor leeftijd op staat of niet. Het lijkt erop dat Pan-Europen Games Information (PEGI) niet voldoende doet om de inhoud voor volwassenen weg te houden bij kinderen. Wij vinden dat het PEGI-systeem ook alcohol en tabak moet opnemen in het classificeren.”

Dit is niet de eerste keer dat games onder vuur liggen omdat ze de jeugd zouden verpesten. De link tussen gewelddadige videospellen en meer agressie is al lang een onderwerp van debat. De American Psychological Association bracht vorig jaar een statement uit dat “geen op zichzelf staande risicofactor” de schuld kan krijgen voor agressie, maar dat gewelddadige games in sommige gevallen het kunnen beïnvloeden.

Het Centre for Tobacco and Alchohol Studies vraagt nu om striktere leeftijdsbeperkingen voor games waarin alcohol en tabak voorkomt. Cranwell voegt toe: “Verder onderzoek moet zich focussen op de mate waarin de jonge gamers worden blootgesteld aan alcohol en sigaretten in een spel en wat voor effect dat heeft op hun gedrag op de lange termijn.”