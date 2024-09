Vidme is de nieuwe YouTube, maar dan zonder censuur

Hoe vaak heeft YouTube al een steek naar de kroon overleefd? Hoe vaak hebben we “het nieuwe YouTube” al zien slagen op ieder gebied waar de marktleider van Google faalde?

De lijst met uitdagers bevat sites die op zichzelf best succesvol zijn (DailyMotion, Veoh, Twitch en Beam van Microsoft, tegenwoordig bekend als Mixer), een paar die nog relatief obscuur zijn (Videojug, Flickr Video) en andere die het gewoon niet gehaald hebben (Vube, Yfrog, Blip, Stickam en DivX Stage 6).

Nu is er nog een kaper op de kust: Vidme gaat een poging wagen.

In hun bio op Twitter doen ze hun missie uit de doeken: het bouwen van de meest “creator-friendly video community,” een steek onder water naar de moeizame verhoudingen van YouTube met diens sterren. Vorig jaar was er de “#YouTubeisoverparty”, ook wel bekend als de “Adpocalypse”. Veel bekende YouTubers moesten toen lijdzaam toezien hoe de advertentie-inkomsten van veel van hun video’s werden ingehouden of hun video’s zelfs helemaal werden verwijderd. Dat kwam allemaal door kleine overtredingen, zo lullig als het noemen van een ander kanaal. Het resulteerde er zelfs in dat de advertentie-inkomsten van een schoonheidstutorial met een foto van acne in de thumbnail werden ingehouden.

En dan had je ook nog het YouTube Heroes-programma, dat gebruikers aanspoorde om ongepaste content te melden in ruil voor game-achtige perks. Gebruikers die meewerkten, mochten nieuwe features uitproberen en hadden rechtstreeks contact met mensen van YouTube. De poging van de site om zichzelf te modereren bleek alleen ook nog eens de natte droom van iedere troll. Het resultaat? Massale woede, paniek en een exodus van de site.

Ondertussen wordt Vidme de hemel in geprezen als het “Imgur voor video“. De voordelen zijn onder andere het snelle en makkelijke uploaden (je hebt geen account nodig om te kunnen uploaden), de mogelijkheid om reacties te filteren en een ingebouwde mogelijkheid om contentmakers fooi te geven. Als klap op de vuurpijl hebben ze ook nog eens een klantenservice die uit echte mensen bestaat, in plaats van automatische antwoorden, waar veel YouTubers nogal eens over zijn gevallen.

De site is in 2014 opgericht door Warren Shaeffer en Alex Benzer, en is een van de vele startups uit de koker van Bit Kitchen, een videolab in Los Angeles. In 2010 heette hun site nog “Viddme“, en om de verwarring nog even groter te maken, was er in 2009 ook al een site die Vidme heette, met de slogan “Live Life, Share Private“. Het is onduidelijk of de site uit 2009 ook eigendom was van het huidige Vidme, of dat het gaat om een losse site die later door het bedrijf Viddme is overgenomen.

In 2010 stond Vidme bekend als een site voor video’s waarvan je niet wilde dat iedereen ze kon zien. Je kon clips posten met een houdbaarheidsdatum, toegang intrekken en video’s alleen toegankelijk maken voor een bepaald aantal kijkers. Veel elementen van die oude site zijn bewaard gebleven: het uploaden was simpel en snel, en het verdienmodel was gebaseerd op kleine bedragen die je per video kon betalen. Niet als fooi, maar door de persoon die de video uploadde (je kreeg vijftig “credits” als je je inschreef en zodra die op waren, moest je betalen per upload).

Vandaag de dag luidt de banner op de homepage “Vidme, where fans support the creators they <3”. De site begint al populair te worden: gemiddeld negen miljoen bezoeken per maand, waarvan een groot deel er terecht komt via sociale media (Reddit, Facebook en gek genoeg ook via YouTube).

Vorig jaar december kondigde Vidme aan dat ze $6 miljoen aan investeringen hadden gekregen, nadat ze in 2015 al $3,2 miljoen in hun zak hadden mogen steken. Datzelfde jaar begon Vidme ook met originele content, in de vorm van een serie documentaires van een minuut. Vorig jaar mei kondigde de site de mogelijkheid om je te abonneren aan, waarbij videomakers betalende abonnees kunnen belonen met exclusieve video’s, badges en video’s zonder advertenties. Ze kwamen ook nog eens met het nieuws dat ze aan het experimenteren waren met advertenties voor mobiele gebruikers, om te kijken of ze verschillende vormen van toegang tot de site konden maken.

Helaas heeft de site te kampen met een paar kinderziektes. Nepviews schijnen bijvoorbeeld nog wel eens voor te komen in het aantal views van video’s waar sociale media naar linken. Er was ook een tijdje een glitch die ervoor zorgde dat je video’s kon zien die alleen voor betalende abonnees waren. En dan was er ook nog het probleem dat er kinderporno op de site terecht was gekomen, wat Vidme snel verwijderde, maar niet voordat de Pizzagate-truthers als vliegen op de stroop af waren gekomen.

Vidme is lovenswaardig open geweest over het aanpakken van de tekortkomingen. Ze hebben openlijk om feedback gevraagd op Twitter en Reddit, waar het bedrijf drie maanden geleden een AMA hield (mede-oprichter van Reddit Alexis Ohanian is een van de ambassadeurs van de site). Maar het succes van Vidme is nog pril. Waarschijnlijk zonder het zelf te willen, heeft de site gebruikers aangetrokken die willen dat het voor YouTube is wat Gab.ai voor Reddit is: een platform waarop vrijheid van meningsuiting het grootste goed is. Vidme is zelfs redelijk populair geworden onder leden van /r/The_Donald, die al langer tekeer gaan tegen de afkeur van hun eigen platform.

Qua censuur kunnen gebruikers van Vidme kiezen of ze NSFW content zien, maar er is al enige controverse geweest over hoe de trending-pagina werkt en of de clips die ze daar zien met de hand worden geselecteerd. Sommige “vidizens” beweren dat politiek incorrecte video’s worden verwijderd van de trending-pagina, en dat de censuur op Vidme erger is dan op YouTube (hoewel ze dat vervolgens nauwelijks onderbouwen). Op Reddit zijn er intussen veel mensen die op /r/gonewild amateurporno maken die klagen dat hun video’s worden verwijderd. Anderen beweren dat de groei in populariteit ervoor heeft gezorgd dat de site een complete “freakshow” is geworden door alle aanstootgevende content.

De recente aanpassingen roepen een vraag op: voor wie is Vidme precies? De inspanningen om aanstootgevende content eruit te filteren geven aan dat de site meer wil zijn dan een ongecensureerd alternatief voor YouTube. Ze willen naast mensen die van andere platforms af zijn geschopt ook mainstream talent aantrekken.

Op het moment is de Vidme-gemeenschap nog maar klein, en de grote namen op de site plaatsen vooral content door die ze eerder al op YouTube hebben gezet. De site heeft eerder al prominente YouTuber (en criticaster van datzelfde platform) Philip DeFranco benaderd. Daarnaast reageerden ze ook met humor op Keemstar van Drama Alert toen hij overstappen naar Vidme vergeleek met optreden op de verjaardag van een achtjarige in plaats van Madison Square Garden.

Maar buiten deze gebaren richt de site zich vooral op kleinere kanalen. De klantenservice zou erg snel antwoorden en behulpzaam zijn (hoewel wij ze niet konden bereiken). Terwijl de site zegt aan nieuwe verdienmodellen te werken, is het huidige systeem gebaseerd op een gevoel van intimiteit. Vergelijkbaar met Patreon kun je de makers van video’s “belonen” voor video’s die je leuk vindt, of je abonneren voor $1 per maand (in sommige gevallen) in ruil voor exclusieve content. Het bedrag dat een video zo heeft opgehaald, is naast de video te zien (wat sommige gebruikers dan weer niks vinden).

In dit vroege stadium is de gemeenschap nog ondersteunend, actief en toegewijd, en waarschijnlijk minder kut dan op YouTube. Maar is Vidme echt een “YouTube killer”? Misschien niet. Maar misschien is het wel compleet iets anders.