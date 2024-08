Dit bedrijf testte de vierdagenwerkweek en dat was een gigantisch succes

Een Nieuw-Zeelands bedrijf heeft zijn 240 werknemers een tijdje lang vier dagen per week laten werken – zonder dat ze even veel uren moesten kloppen als ze normaal op vijf dagen deden, en zonder dat ze minder verdienen. Gewoon een dag minder werken dus, en een extra dag vrijaf midden in je werkweek.

Het resultaat? “Vier dagen werken in plaats van vijf is haalbaar,” zo Andrew Barnes, de oprichter van Perpetual Guardian, het bedrijf in kwestie. “De directie heeft geen vermindering in de productiviteit van onze werknemers vastgesteld.” Tijdens de proefperiode van acht weken zagen ze dus dezelfde hoeveelheid werk gedaan worden in minder tijd. En nog beter: de werknemers waren ook gelukkiger dan voordien.

Mensen zijn gelukkiger

“Eerlijk gezegd kan ik me niets beters voorstellen. Een extra dag congé om weer tot jezelf te vinden – dat kan iedereen wel gebruiken. Je werk moet altijd op de tweede plaats komen, dat heb ik altijd al gevonden,” zegt een van de werknemers in een studie die over dit experiment gepubliceerd werd.

Meerdere collega’s waren heel enthousiast over hun extra vrije tijd: het gaf ze de kans om meer bezig te zijn met hun hobbies, eender of dat een nieuwe of een al bestaande, maar verwaarloosde hobby was. Zo gebruikten ze hun extra vrije tijd om golf te spelen, patisserie te maken, te sporten of wandelingen te maken.

Mensen vonden ook dat ze een beter weekend hadden: ze gebruikten de vrije dag in de week voor al die rotte taken zoals inkopen doen of je huis poetsen, zodat ze het einde van de week konden besteden aan dingen waar ze zelf écht zin in hadden.

In de loop van de acht testweken nam de stress bij mensen af met 7%, terwijl ze 11% meer tevreden waren over hun vrijtijdsbesteding en 5% meer over hun leven in het algemeen.

Mensen doen harder hun best

“Door die vrije dag tijdens de week voel ik me helemaal opnieuw opgeladen wanneer ik daarna terug op mijn werk kom,” zei een andere werknemer.

Door de extra rustdag kregen mensen blijkbaar meer zin om alles te geven op hun werk. Hun bazen zagen hun werknemers beter op tijd komen, extra inspanningen doen en gewoon in het algemeen creatiever bezig zijn. Ze waren ook vriendelijker tegen klanten.

De verklaring daarvoor is het principe van geven en nemen: werknemers merken dat het bedrijf hen een plezier doet, dus geven ze daar maar al te graag iets voor terug.

Mensen moeten wel hun tijd beter leren indelen

Hoewel de resultaten in het algemeen heel positief waren, bleek het het experiment niet volledig zonder nadelen te zijn. Mensen hadden het er moeilijker mee om hun tijd goed in te delen, omdat hun collega’s op steeds weer andere momenten vrijaf hadden tijdens de week.

Dat zorgde dus voor wat uitdagingen, zeker in kleinere teams waarin afwezigheden een grotere impact hadden. Sommige mensen lieten ook weten dat ze juist meer stress hadden net voor hun vrije dag, en wel meer uren moesten werken tijdens de rest van de week om alles af te krijgen.

Maar dankzij de overtuigende want grotendeels gunstige resultaten, heeft oprichter Barne laten weten dat hij samen met zijn raad van bestuur en HR-departement gaat bekijken op welke manier ze de werkweek van vier dagen definitief kunnen invoeren. Hoera voor Perpetual Guardian – nu de rest van de wereld nog.

