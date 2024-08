Vier iconische modellen vertellen de waarheid over schoonheid en leeftijd

Succesvol worden als model betekent vaak automatisch mager, doorgaans wit, best wel lang en nogal jong zijn. In onze cultuur is schoonheid onlosmakelijk verbonden met jeugdigheid, en die mind-set krijgt nog eens een boost wanneer je werk zich afspeelt voor de camera. Nu de modewereld eindelijk doorkrijgt dat vrouwen eigenlijk allerlei soorten vrouwen willen zien in de kleren die ze niet kunnen betalen, maken oudere modellen een comeback. Deze modellen zien er cool en ongelofelijk chic uit, maar hebben vooral een enorme wijsheid in pacht. Het zijn vrouwen die het leven hebben geleefd en weten wat echt telt. Dus neem hun wijze raad ter harte – grote kans dat je daarna wenst dat je even oud was. Dit is wat de legendarische Veronica Webb, Benedetta Barzini, Jan de Villeneuve en Maye Musk je te vertellen hebben.

Benedetta Barzini, 73 Benedetta, dochter van een Italiaanse erfgenaam en opgevoed door een reeks gouvernantes, verhuisde op advies van befaamd redacteur Diana Vreeland als tiener naar New York. Het was de bedoeling dat ze maar een week zou blijven, maar die weken veranderden in jaren – ze bleek een hit in de modewereld. Benedetta werd gefotografeerd door Irving Penn en Richard Avedon, sierde de cover van de Italiaanse Vogue, bracht tijd door met Dali en feestte in de Factory met Warhol. Maar net als de perfect gecureerde instafeed, geeft dit op het oog perfecte glamoureuze bestaan geen volledige voldoening. Daarom maakte Benedetta nogal een transformatie door – ze ontpopte zich als Marxist en radicaal feminist, voordat ze besloot lerares te worden. Maar haar modellenwerk heeft ze niet vollledig opgegegeven: ze liep voor Simone Rocha’s herfst/winter 17 show. En ze zag er prachtig uit, al hoeft ze dat niet per se te horen. Hoe ze eruit ziet kan haar tegenwoordig niks schelen.

“Iemands leven is niet per se beter doordat ze ‘mooi’ zijn. Echte schoonheid is niet zichtbaar. Het zit in charme, humor en authenticiteit. Niemand is verantwoordelijk voor hun uiterlijk. We zijn verantwoordelijk voor wat we doen met ons lichaam en onze geest. Ik gaf nooit om hoe ik eruit zag. Ik liep nooit rond als een model. Bij go-sees keken ze naar mijn boek en zeiden ze ‘ben jij dat?!’ Ik leek niet op de foto’s.

Ik dacht nooit echt na over schoonheid: ik beschouwde mezelf als een soort kleerhanger waar anderen hun talenten op konden etaleren. Nu ben ik meer geneigd om schoonheid als een uitvlucht te zien; een manier om inhoud en toewijding te negeren, een spel om te spelen met, of tegen, anderen.

“Het leven verandert zodra jeugdigheid begint te vervagen, en het najagen van een jong uiterlijk is belachelijk. Volwassenheid is veel interessanter.”

Maye Musk, 69 Maye groeide op in Zuid-Afrika waar ze op haar vijftiende begon met modellenwerk. De zelfbenoemde nerd heeft twee masters in scheikunde. Dat moeten haar kinderen vast geërfd hebben – ze is de moeder van uitvinder en miljardair Elon Musk, de man die waarschijnlijk Mars zal gaan koloniseren. Maye is nooit met haar opleiding gestopt om modellenwerk te doen; ze ging er altijd vanuit dat haar carrière voor de camera in haar late tienerjaren over zou zijn. Maar ze bleek een van de uitzonderingen op die regel en werd steeds opnieuw geboekt. Toen ze eenmaal ‘te oud’ was om de hoofdrol te spelen in editorials werd ze gecast als moeder van de jongere modellen. Daarna werd dat de rol van ‘oma’ op de niet-zo antieke leeftijd van tweeënveertig jaar. Nu, op negenenzestigjarige leeftijd, is Maye nog steeds gewild als model, en probeert ze de balans te vinden tussen het modellenwerk en haar carrière als diëtiste.

“Schoonheid is intelligentie, lachen, gelukkig zijn, geven om andere mensen, attent zijn. Als je een prachtig model voor je hebt staan maar ze zegt niks en is ongelukkig, dan vervaagt de schoonheid meteen. Voor mij is schoonheid iemand die een intelligent gesprek kan voeren, die aardig is en een goed gevoel voor humor heeft.

Ik maakte me nooit druk om mijn uiterlijk omdat ik me nooit druk maakte om het feit dat modellenwerk mijn carrière was. Je gaat door fases heen en daar moet je in mee veranderen. Maar toch, wanneer je ouder wordt lijkt het alsof je je haar, kleding en make-up moet veranderen zodat je er stijlvol uitziet, om zo mooi gevonden te worden door anderen.

Ik voel me geweldig op de rode loper – met goede verlichting, want natuurlijk gaat alles om het licht, vooral als je negenenzestig bent. Slecht licht, en ik zie eruit als honderdenvijf. Met goed licht en retouchering zie ik eruit als vijfentwintig. Maar ik ben blij met hoe ik eruit zie op mijn leeftijd.”

Veronica Webb, 52 Je herinnert haar naam misschien wel uit de jaren negentig – de tijd waarin Veronica een super modellen status had, ze voor grote merken als Versace liep en op de cover van Vogue stond. Ook was ze een van de eerste zwarte modellen die een groot beautycontract kreeg en het gezicht werd van Revlon. Veronica is nu tweeënvijftig en nog steeds werkzaam als model, in een systeem dat nog steeds de voorkeur geeft aan meisjes boven vrouwen.

“In mijn twintiger jaren gingen mijn ideeën over schoonheid voornamelijk over haar en make-up, ik was vrij zorgeloos. Nu ben ik een meester in de kracht van make-up en kleding, maar hou ik me vooral bezig met het opbouwen van mentale, emotionele en fysieke kracht.

Modellenwerk zorgt er niet voor dat je je mooi voelt. Het grootste gedeelte van het vak bestaat uit vergeleken worden met andere modellen, die je gelijken zijn, en afgewezen worden om je verschillen. Bijvoorbeeld omdat iemand anders langere benen heeft, of grotere borsten, wat dan ook. Daardoor eindig je snel in een neerwaartse spiraal waarin je jezelf blijft vergelijken met anderen, wat ervoor zorgt dat je grootste onzekerheden komen bovendrijven. Zelfs al werk je aan de top, je bent al gauw de hele dag obsessief bezig met je imperfecties.

Schoonheid is een proces. Wees geduldig en aardig voor jezelf, waardeer wat je gegeven is en haal het meeste uit vandaag. Bouw aan je kracht.”

Jan de Villeneuve, 72 Alle ogen waren op Jan gericht toen ze elegant over de catwalk van Simone Rocha’s herfst/winter 17 collectie liep. De grijze bob, de intelligente blik in haar ogen — ze straalde voldoening en zelfverzekerdheid uit. Jan heeft de afgelopen vijf decennia af en toe modellenwerk gedaan, tussen het krijgen van haar kinderen en een hele hoop andere dingen door. Ze gold in de jaren zestig als één van de grote namen, poseerde als covergirl voor Vogue en is gefotografeerd door legendes als David Bailey en Norman Parkinson. Nu is Jan terug als nooit tevoren — maar eigenlijk is ze gewoon liever met haar kleindochter.

“Het is fijn om me niet druk te hoeven maken over mijn uiterlijk en te moeten voldoen aan andermans idee van fysieke schoonheid – om mezelf te zijn en om eruit te zien als mezelf. De laatste periode was het een cadeautje om te mogen werken met zoveel getalenteerde jonge fotografen, wat behoorlijk anders was dan toen ik begon met modellenwerk in 1966.

Ik zou mijn twintigjarige ik aanmoedigen om me geen zorgen te maken over onrealistische ideeën van schoonheid. Geniet van het jong zijn, eet goed, zorg voor je tanden, smeer zonnebrand en beweeg genoeg. Geef geld uit aan die dure beautyproducten. Experimenteer met haar en make-up, maar onthou dat fysieke schoonheid oppervlakkig is.

