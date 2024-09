Vier minuten in deze projectiekamer zette mijn wereld op zijn kop

De installatie van teamLab deed de grond onder mijn voeten wegzakken. Dat klinkt misschien overdreven, maar mijn vier minuten in Crows are Chased and the Chasing Crows are Destined to be Chased as well, Transcending Space waren alsof ik een achtbaanritje door een landschap van Van Gogh nam.

Je staat in een ruimte waarvan alle oppervlakken een projectie hebben – inclusief vloer en plafond dus. Zo lijkt het alsof je, als je op de juiste plek in de kamer staat, middenin een digitale wereld zweeft. En vervolgens volg je een zwerm kraaien die wild door elkaar vliegen en neonkleurige sporen en bloemen achterlaten. Omdat de vogels telkens een andere route nemen, is de ervaring ook elke keer anders.

Ik maakte drie sessies achter elkaar mee en elke keer kwam er dat moment waarop ik niet meer wist wat nou onder of boven was. Hieronder zie je een video die je een idee geeft van hoe dat ongeveer is. Je moet het filmpje wel met geluid bekijken, want de muziek is half het plezier van de installatie.

Voor de echte ervaring moet je helaas naar de andere kant van de wereld, want de tentoonstelling Future World: Where Art Meets Science van teamLab staat in Singapore. teamLab is een kunstcollectief uit Tokio dat eerder al vergelijkbare projectiekamers maakte met bloementuinen, rijstvelden en kristallen kerstbomen. Op hun website zie je meer van hun werk.