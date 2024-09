Vier Nederlandse ruimtefans maakten dit prachtige fotoboek van de Apollo-missies

Ruim een jaar geleden gaf NASA uit het niets de wereld een fantastisch cadeautje in de vorm van het Apollo Program Archive – bijna 15.000 nog nooit eerder vertoonde foto’s van de Amerikaanse Apollo-ruimtevaartmissies, die waren ingescand, gedigitaliseerd en gratis op Flickr gezet. De foto’s waren allemaal in de ruimte genomen door Apollo-astronauten, meestal met een Hasselblad 500 EL-camera, die speciaal was gemodificeerd voor gebruik in de ruimte. Het is een prachtige verzameling foto’s, waar je jezelf uren in kan verliezen.

Nu, een jaar later, zijn deze foto’s er ook eindelijk ook in print. Het nieuwe koffietafelboek Apollo Photobook, gemaakt door Floris Heyne, Joel Meter, Delano Steenmeijer en Simon Phillipson, een viertal Amsterdamse creatievelingen, bundelt een selectie van deze foto’s en eert de Apollo-astronauten als de belangrijke fotografen die ze werkelijk zijn. “Astronauten worden altijd herinnerd als geweldige wetenschappers, ontdekkers of helden, maar nooit als geweldige fotografen. Ze hebben een enorm pak aan, gemodificeerde camera’s die aan hun pak hangen en vaak geen of weinig zwaartekracht. En toch weten ze geweldige foto’s te maken die een enorme impact op onze cultuur hebben,” vertelt Floris Heyne, een van de makers van het boek, mij over de telefoon.

Het Apollo Photobook is gemaakt door vier vrienden en collega’s die samen bij een Amsterdamse creative agency werken en enorme fans zijn van ruimtevaart(fotografie). Een fotoboek van foto’s uit de ruimte is niks nieuws, maar tot hun spijt kwamen ze erachter dat er nog absoluut geen alomvattend fotoboek was dat foto’s van de Apollo missie recht aan deed. De foto’s waren te klein of niet mooi bewerkt – laat staan dat er onbekende ruimtevaart foto’s instonden, die juist de focus leggen op de esthetiek en de astronaut als kunstenaar. En dus besloten ze precies dat maar zelf te maken. Na een succesvolle Kickstarter-campagne begin dit jaar en een half jaar hard werk is het het Apollo Photobook dan eindelijk hier.

Er zat enorm veel werk in het selecteren en bewerken van de foto’s, zo vertelt Floris. Uit het archief van bijna 15.000 ruimtefoto’s zijn er uiteindelijk 225 geselecteerd die volledig zijn bewerkt en hersteld. Naast de enorme foto printen, wordt er ook nog een klein hoofdstuk gewijd aan de camera-apparatuur die de astronauten gebruiken en schreef Walt Cunningham, Apollo 7-astronaut, speciaal een essay voor het boek. Ik kan lang over dit boek blijven schrijven, maar er naar kijken is denk ik toch wat gepaster. Het is per slot van rekening een koffietafelboek.

Bekijk hieronder een reeks afbeeldingen uit The Apollo Photobook en vind meer informatie over het boek op de website