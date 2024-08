DIVERSIDEAS: Vier spierbundels over de voor(oor)delen van fitness

In onze DIVERSIDEAS-serie nodigen we inspirerende mensen uit om hun mening te geven over allerlei onderwerpen die zich onder de parapluterm van de “diversiteit” verschuilen.

Januari is een verwarrende maand als het op schoonheidsidealen aankomt. Op sociale media struikelt je duim over de ene na de andere fitness-reclame. Tegelijkertijd slagen de grote modehuizen er nog veel te weinig in om een cast de catwalk op te sturen die inclusiever is voor alle verschillende soorten lichamen. Wil je een beetje aan die idealen voldoen, wordt je zo een vals dilemma opgedrongen: ofwel ben je heel slank en “haute couture”, ofwel neem je nu dat abonnement bij de gym om eindelijk werk te maken van je oeuvre aan TikTok thirst traps.

Spierkracht, discipline en volharding worden makkelijk geassocieerd met mannelijkheid en de druk om een sixpack te kweken voor je zeventiende is alleen maar groter geworden in de laatste jaren. Een bezoek aan de gym hoeft uiteraard niet per definitie ongezond te zijn, maar het kan in sommige gevallen wel tot mentale problemen leiden, zoals bigorexia of anorexia athletica

Hoe voelen (heel) gespierde mensen zich bij de verwachtingen en vooroordelen die onze maatschappij heeft over hen? Samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen, besloten we het over de voor(oor)delen van fitness te hebben met spierbundels Boris Orlando, Dolly Bing Bing, Nicolas Depoorter en Toni Okungbowa. Welke associaties roept hun gespierd uiterlijk op? Wat is de impact van die workouts op hun mentale gezondheid? En kan de fitness-industrie ook inclusiever?

Deze video werd gemaakt in samenwerking met FOMU – Fotomuseum Antwerpen in het kader van de tentoonstelling “Masculinities: Liberation through Photography” die nog loopt t.e.m. 13 maart 2022. Boek je tickets via fomu.be.

