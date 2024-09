Vierhonderd fonkelende tepels protesteren tegen censuur op Facebook

Al jaren is er veel te doen over de anti-tepelregels van Facebook en

Instagram. Zo ook in de kunstwereld, met als beste voorbeeld de flinterdunne latex top van Esmay Wagemans, waarmee ze haar tepels toch op Instagram kon posten. Het laatste

artistieke statement tegen de regels komt van de kunstenaarsgroep Luzinterruptus

uit Madrid. Voor het Spaanse hoofdkantoor van Facebook legden ze

vierhonderd lichtgevende speentjes van babyflessen, die daar een uur

lang voorbijgangers eraan herinnerden dat tepels eigenlijk niemand kwaad

doen.



In een gesprek met The Creators Project erkent Luzinterruptus dat er al

veel artistieke statements zijn gemaakt over de censuur van Facebook,

maar dat dat meestal foto’s of performances zijn. Zij wilden hun punt

maken met een fysiek lichtkunstwerk, en zo de discussie laten

plaatsvinden in de echte wereld in plaats van de digitale. De

facebookprofielen van veel van de kunstenaars die aan het project mee

hebben gewerkt zijn al eens offline gehaald en zij voelden de behoefte

om IRL te reageren op wat hun op het internet is aangedaan.



Lees verder op The Creators Project.