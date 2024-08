Vijf dingen die ik leerde van Vladimir Poetins judo-instructievideo

Fans waren blij, de westerse pers smulde ervan. De video, met de Engelse naam Let’s Learn Judo With Vladimir Putin, werd op de 56ste verjaardag van de Russische president naar buiten gebracht. Dat gebeurde met een enorme persconferentie, waarbij Poetin, die een zwarte band in judo heeft, zijn vaardigheden even liet zien aan de media.

Hij zei toen ook dat de DVD eigenlijk niet om hem ging en de titel een “advertentietruc” was. De kijkers zouden de edele sport niet van hem leren, maar van experts. Vervolgens liet Poetin de hele persconferentie zien hoe je moet judoën, door weerloze figuranten tegen de mat te gooien. De pers smulde ervan.

Ik kwam er vorige week achter dat die hele DVD gewoon op YouTube staat. Ik besloot de video te bekijken, omdat ik oprecht geïnteresseerd was in de skills van de Russische machthebber, maar ook omdat ik het wel tijd vond om mijn zeer matige judoskills weer eens op te vijzelen. Ik haalde ooit de blauwe band in 2008, maar vergat de sport daarna snel weer.

Het was tijd om te leren judoën met Vladimir Poetin. En leren deed ik zeker, al liep het anders dan ik vooraf had gedacht. Dit zijn de vijf dingen die ik leerde, en iets dat ik niet leerde.

Judo leren van Vladimir Poetin is niet zo vreemd als ik had gedacht

Ik had verwacht dat de judo-DVD van ome Vlad volledig over de top zou zijn, omdat de man voor de lol en halfnaakt geweren leeg schiet, racet in trucks, op tijgers jaagt en in ijskoude meren springt. Ik dacht dat ik niet alleen zou leren judoën, maar ook zou leren hoe je gehakt maakt van wilde dieren en soevereine staten overheerst. Maar de DVD is heel anders. Het is een relatief sombere video van 80 minuten, waarin een aantal van de beste judoka’s ter wereld over de sport vertellen, terwijl Poetin trainingspartners stuk voor stuk over de mat gooit. Het is bizar om te zien, maar een stukje subtieler dan ik had verwacht.

Het filmpje heeft geen ondertiteling en mijn Russisch is roestiger dan ik dacht

Ik heb me suf gezocht, maar is geen ondertiteling beschikbaar voor de judolessen van Poetin. Dat maakte het een stuk moeilijker voor mij om wat van de video op te steken, vooral omdat ik geen Russisch praat. Ook niet een beetje. Maar ik zette door, omdat ik er oprecht in geloof dat goede vechtsportinstructies taalbarrières overschrijden. De beste thaibokslessen die ik heb gehad, kwamen van een Braziliaan die geen Engels sprak. Hij zei dingen als “kickee head”, “all the time punchy head”, “niiice” en “go, go, go”. Maar het nonverbale deel van de lessen was genoeg om serieuze stappen te zetten. Ik deed dus mijn best om op Poetins fysiek te letten, ook al miste ik dan de ongetwijfeld zeer interessante inzichten van de man.

Vladimir Poetin is zo goed in judo dat mensen al vallen voordat hij zijn acties inzet

Hier speel ik een beetje vals, omdat dit eigenlijk van de persconferentie komt in plaats van de DVD, maar toch. Kijk eens naar deze magie:

Het enige wat ik niet leerde van Poetins judo-DVD was hoe ik nou precies moet judoën. Er zitten best weinig instructies in voor een instructievideo. Het hielp natuurlijk niet dat ik de taal niet verstond, maar de beelden helpen eigenlijk ook voor geen meter. De experts en Poetin zelf leggen de moves niet stap voor stap uit, maar doen de moves gewoon een paar keer snel achter elkaar. Het ziet er indrukwekkend uit – vooral als fucking Vladimir Poetin mensen rondsmijt als zakken rijst – maar je leert er weinig van. Daarna laat de DVD telkens een slowmotion van de sicke skills zien, maar daar heb je als beginner niet veel aan.

Je hebt wat dat betreft waarschijnlijk meer aan de andere judo instructievideo’s op YouTube. De judo-DVD van Poetin straalt meer uit dat we hem moeten kijken omdat de Russische volksleider erin voorkomt. En eerlijk gezegd is dat ook prima in dit geval. Ik heb in ieder geval geen moment verveeld.

