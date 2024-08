Vijf dingen die we volgens porno allemaal doen

Veel volwassenen vinden seksuele voorlichting, of zelfs gewoon praten met hun kinderen over seks, nogal ongemakkelijk. Daardoor halen tieners en jongvolwassenen vaak hun eerste kennis over seks uit porno. Dat was misschien niet zo erg toen pornosterren er nog uitzagen als gewone mensen en de seks, nou ja, relatief gewoon was. Maar hedendaagse porno is een ander verhaal. Het is agressiever, en staat vaak nogal ver af van de werkelijkheid, zoals Cindy Gallop ook al opmerkte in haar bekende TED talk in 2009.

Agressie in porno is een belangrijk punt, waar ik meer nadruk op moet leggen dan ik zou willen. Ik geef al meer dan een decennium les in menselijke seksualiteit aan studenten. Ik schreef boeken over seksueel genot en bevrediging en doe onderzoek bij organisaties als het Kinsey Instituut. Ik heb talloze verhalen gehoord over seksuele ervaringen waarna mensen zich bang, verdrietig of misbruikt voelden. En hoewel ik natuurlijk niet verwacht dat iedereen elke keer expliciet verbale toestemming vraagt voor elk nieuw lichaamsdeel dat ze aanraken, zijn er een paar standjes en trucjes uit de pornowereld waar je áltijd beter eerst een gesprek over kunt hebben. Dit is de top vijf:

Facials

Ergens anders dan in de vagina of anus ejaculeren is tegenwoordig bijna zo gewoon dat het alweer banaal is. Maar er is een groot verschil tussen klaarkomen op iemands buik en klaarkomen op iemands gezicht. Sperma kan bijvoorbeeld in je partners ogen belanden, wat tot wel vierentwintig uur daarna kan blijven prikken. Hoewel sommige mensen het lekker vinden, hebben enquêtes uitgewezen dat de meeste mensen er niet van houden. Dus tenzij iemand letterlijk zegt: ‘Kom klaar in mijn gezicht,’ raad ik aan dat je gewoon klaarkomt waar je dat hebt afgesproken – zoals in een condoom.

Ruige seks

Het doet er niet toe hoe vaak je samen de Vijftig Tinten-trilogie hebt gelezen. De volgende dingen moet je niet doen tenzij hierom expliciet wordt gevraagd: wurgen, slaan, stompen, mondneuken (of face fucken), of zo agressief stoten dat het waarschijnlijk zeer doet. De angstaanjagendste dingen die ik te horen krijg zijn verhalen over ongewenst ruige seks. En als ik ‘angstaanjagend’ zeg, dan bedoel ik dat mensen me hebben verteld dat ze letterlijk doodsangsten uitstonden. Neem bijvoorbeeld breath play of wurgseks, waarbij iemands keel wordt dichtgeknepen. Dat is niet iets voor amateurs. Het kan angstaanjagend zijn als je partner jou niet goed genoeg kent of niet volledig vertrouwt. Natuurlijk houden sommige mensen ervan om wild tekeer te gaan. Maar het is het soort seks waarover je van tevoren duidelijk moet praten, zodat iedereen die erbij betrokken is genoeg tijd heeft gehad om hun grenzen aan te geven en te zeggen waar ze wel en niet oké mee zijn. Nog belangrijker is dat het volkomen helder moet zijn hoe je elkaar laat weten wanneer het te ver gaat, bijvoorbeeld door een codewoord af te spreken. Zorg dat iedereen veilig en aangenaam kan genieten en niet bang hoeft te zijn.

Anaal

Hoewel anale seks tegenwoordig meer voorkomt dan tientallen jaren geleden, is het nog steeds niet iets dat de meeste mensen geprobeerd hebben, laat staan dat iedereen het regelmatig doet. Van mensen van alle geslachten hoor ik vaak dat ze een onaangename ervaring hebben gehad met anale seks. Penetratie, anaal vingeren en allerlei andere dingen – waaronder met speeltjes – worden dan zonder waarschuwing aan ze opgedrongen. Stel dat je een vrouw bent die heeft gelezen dat mannen prostaatmassages stiekem heerlijk vinden en graag gevingerd willen worden – ga daar niet van uit, maar vraag het. Als je aan het praten bent over hoe goed jullie seksleven is en hoe je het nog geiler kunt maken, breng het dan ter sprake. Als het hem lekker lijkt, zegt hij dat wel. Zo niet, doe het niet. En als jij degene met de piemel of het seksspeeltje bent, hoe groot of klein ook, duw deze dan niet bij je partner naar binnen zonder het te vragen. Dat klinkt misschien logisch, maar veel te veel vrouwen hebben mij verteld dat hun partner overging van vaginaal naar anaal zonder dit te vragen en dat ze daardoor pijn hadden of bang waren. Iemand overvallen met anale stimulatie terwijl daar geen toestemming voor is gegeven is niet sexy; het is verkrachting.

Het condoom afdoen

Als je een zwangerschap of soa wil voorkomen – zoals bijna iedereen – dan is een condoom afdoen en doorgaan met seks niet tof (afgelopen januari werd er in Zwitserland een man voor veroordeeld). Als je hebt afgesproken een condoom te gebruiken, gebruik je dat tot het eind. Als je om welke reden dan ook het condoom wil afdoen, (misschien doet het zeer, of zit er een haartje in vast) doe ‘m dan af en stop met de seks, of ga verder op een manier waarbij je geen risico loopt op zwangerschap of soa’s. Masturbeer bijvoorbeeld, of vraag je partner om een handje te helpen. In geen geval mag één partner de dienst uitmaken; jullie moeten altijd volledig in overeenstemming zijn.

Bondage

Veel mensen houden ervan om vastgebonden te worden met stropdassen, sjaals, touwen en handboeien, maar hierbij liggen comfort en angst nogal eens in het verlengde van elkaar. Als je groter en sterker bent dan je partner, dan is het misschien fijn als je polsen worden vastgepakt en boven je hoofd gehouden. Maar als je kleiner bent en minder sterk, of vastgebonden wordt met iets waaruit je niet makkelijk vrij kunt komen zoals touwen of handboeien, dan kan het angstaanjagend zijn als dit gebeurt zonder waarschuwing of overleg.

Wanneer mensen dit soort situaties aan mij beschrijven gebruiken ze woorden als ’tegen mijn zin in tegen de grond gedrukt’ of ‘bond me vast en dwong me om (vul in)’. Wat ze dan omschrijven klinkt meer als aanranding dan als seksplezier met consensus. Als je het doet, kies dan samen een variant die voor jullie allebei werkt. Misschien vindt jouw partner het leuk om vastgebonden te worden, maar alleen met een sjaal en op voorwaarde dat jij stopt wanneer hij of zij dat vraagt. Of misschien wil je partner worden vastgebonden met steviger geschut en geilt hij of zij op het vertrouwen dat bondage vereist. Alleen als je erover hebt gepraat weet je waar de grens ligt tussen opwindend en doodeng.

