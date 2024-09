Vijf grafisch kunstenaars gaan los op de bonkige lichamen van atleten

Foto’s van bonkige atleten zijn over het algemeen al behoorlijk imponerend, maar in deze fotoserie worden hun gespierde lichamen nog voorzien van een extra grafisch randje. De portrettenreeks Expressions is een samenwerking van de creatieve studio FutureDeluxe uit Londen, sportfotograaf Philip Haynes en vijf kunstenaars met verschillende achtergronden. Samen benadrukken ze de fysieke kracht van atleten door deze te versterken of te vervormen met CGI, tekeningen, collages en stiksels.

Elke foto of tekening heeft een eigen aanpak. “We werkten veel met CGI, waardoor we vrij konden experimenteren met verschillende middelen en technieken,” legt FutureDeluxe uit aan The Creators Project.

Caleigh Illerbrun

Caleigh Illerbrun tekende bijvoorbeeld een enorme wolf die om het lichaam van een atleet krult. “Ik werkte uiteindelijk met acrylverf, maar ik had van tevoren voor de algemene layout eerst een hoop digitale schetsen gemaakt,” zegt Illerbrun. “Vervolgens maakte ik honderden laagjes, om zo verschil te creëren in de texturen van de vacht, het hout, en de huid.”

Lola Dupre

Een groot deel van het werk van Lola Dupre bestaat uit beelden van het menselijk lichaam, die ze op haar eigen manier vervormt. Deze serie portretten paste dus perfect bij haar stijl. Ze plakte een print van de foto in tientallen stukjes op een houten paneel, om de vorm van het lichaam te kunnen verdraaien.

Rik Oostenbroek wilde zijn beeld juist niet te erg veranderen, omdat “de foto voor zichzelf moest spreken.” Met gebruik van 3D- en handgetekende technieken maakte hij uiteindelijk lagen van gouden en blauwe verf en fotografeerde het resultaat, zodat de schaduw en de diepte van de verf behouden bleef. Zijn beeld is een mix van verf en pixels die op een natuurlijke manier over het model heen lijkt te drijven. “Ik wilde heel graag iets maken wat ik nog niet eerder had gedaan. Door de combinatie van verschillende vormen en texturen denk ik wel iets unieks te hebben gecreëerd,” legt Oostenbroek uit.

Hieronder zie je de rest van de serie Expressions:

Jose Romussi

Gabor Ekes