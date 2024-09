Vijf illustrators halen de dystopische wereld van 1984 naar 2017

Er hangt een dystopisch sfeertje in de lucht. Door de algehele politieke stemming hebben mensen het idee dat alles totaal de verkeerde kant opgaat. Het is natuurlijk een beetje vroeg om te zeggen of dit ook waar is, maar we zijn ons wel alvast even aan het inlezen. 1984, George Orwells verhaal over een futuristische autoritaire staat, is een van de bestverkochte boeken op dit moment en volgens uitgeverij Penguin is de verkoop van het bekende boek zelfs met 9,500 procent gestegen.



Een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van 1984 zit hem in de taal die Orwell ontwikkelde om fascistische onderdrukkingsmethodes te beschrijven. Zo vertegenwoordigen machtige instanties zoals het Ministerie van Waarheid, Vrede of Liefde allemaal het tegenovergestelde van wat hun naam suggereert. Dit is helaas tegenwoordig toepasselijker dan ooit. Zo ontkent de Amerikaanse Environmental Protection Agency de opwarming van de aarde. Ook de ‘alternatieve feiten’ waar in de media veel over gesproken wordt, lijken beangstigend veel op ‘newspeak’ uit 1984, waarbij gemeenschappelijke ideeën en taal versimpeld en opnieuw geïnterpreteerd worden. En ‘doublethink’, waarin de overheid historische feiten en het nieuws manipuleert, doet bij veel van ons een belletje rinkelen.

Door de populariteit van 1984 is er een constant debat gaande over hoe dystopisch de situatie vandaag de dag is. Om die reden vroeg Creators aan enkele kunstenaars om termen en concepten uit het boek die ze vandaag de dag weerspiegeld zien in de samenleving, te vertalen in een illustratie.

Joe Baker, Room 101

Voor deze tekening legde ik mijn focus op de plannen van de overheid voor het Amerikaanse openbare schoolsysteem en op een al dan niet desastreuze uitkomst van die plannen. Ik gebruikte de sinistere Room 101 uit 1984 als inspiratie en locatie voor een openbare school uit de toekomst die haar studenten brainwasht. In Room 101 wordt een persoon opnieuw opgeleid en geconfronteerd met hun grootste angsten, zodat hun realiteit vervormd en gecontroleerd kan worden. In de tekening zie je dat door de besparingen van de overheid de leerkrachten vervangen worden door robots. Ze proppen vreselijke angsten in het hoofd van de studenten en verplichten hen op die manier om aan te nemen dat twee plus twee vijf is. – Joe Baker



Alex Gamsu Jenkins, Two Minutes of Hate

Dit is mijn versie van de ’twee minuten haat’, een idee uit 1984 waarbij de burgers dagelijks een tweetal minuten hun haat jegens de vijand moeten uiten. Ik tekende een scène in een werkruimte waar iedereen boos roept tegen zijn computer (in plaats van in het openbaar) – Alex Gamsu Jenkins



Jennifer Hershey, The Ministry of Truth

Ik wilde uiteraard graag iets met het Ministry of Truth doen. Twee personages zitten op een bankje in de metro, de ene is arm en kijkt wanhopig naar de ander. De kop van een krant zegt “Einde van armoede! Laatste tweet: betaalbare huizen voor iedereen!” – Jennifer Hershey



Corrine James, Doublethink

Ik gebruik ‘doublethink’ en het citaat waar ik naar verwijs is: “Wij, de Partij, hebben de macht over alle gegevens en alle herinneringen. Dus dan bepalen we ook ons verleden, toch?” Ik denk dat dit perfect illustreert hoe Trump sites laat verwijderen die tijdens het presidentschap van Obama zijn opgezet, en stopt met het financieren van programma’s die kunst ondersteunen, zoals PBS en NPR.



In een klaslokaal zie je daarom een vuilnisbak met boeken waarop staat “Wetenschap is echt”. De leerkracht deelt nieuwe boeken uit waarop staat: “Wetenschap is echt als het ons uitkomt.” Dit speelt met het idee van het herschrijven van de geschiedenis. – Corrine James

Alex S. Martin, News Maze

De laatste tijd denk ik veel na over hoe Trump en zijn aanhang de media in hun greep houden, simpelweg door ze de oorlog te verklaren en ze telkens in diskrediet te brengen. Als de media zogenaamd altijd onzin verspreidt, wordt het moeilijk om er ooit nog iets van te geloven. Toen kwam de term ‘alternatieve feiten’ op, wat me meteen zeer Orwelliaans in de oren klonk. Het is absurd dat mensen kunnen denken dat feiten subjectief zijn. Terwijl het volk geradicaliseerd wordt op een nationalistische manier in 1984, heb ik het gevoel dat het volk nu alsmaar apathischer wordt. Mijn tekening vertaalt dat idee. Een geheim detail: al mijn tekeningen bevatten een klein cirkelvormig zwevend robotje met een rood oog dat de wereld filmt. Het is mijn interpretatie van een robot die ons in de gaten houdt. – Alex S. Martin