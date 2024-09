Vijf jaar Breakfast Club: de kunst van het afteren en het nut van een goed ontbijt

Er zijn mensen die voor elf uur ’s ochtends met veel pijn en moeite een bakje yoghurt of een banaan naar binnen krijgen. Er zijn ook mensen die, als het qua tijd mogelijk zou zijn, liever ontbijten met huevos rancheros, of spaghetti carbonara in plaats van een geroosterde boterham met pindakaas. Ikzelf behoor tot die tweede groep en vind niets gezelliger dan pasta eten op zaterdagochtend.

Als je komend weekend naar een of meerdere ADE-feestjes gaat en misschien wel in een staat komt waarin het niet meer echt belangrijk is of het ochtend, middag of avond is, vergeet dan niet dat een goede maaltijd je beste vriend is. Brent Roozendaal organiseert feestjes en festivals als Breakfast Club, Drift en SMKMRKT en snapt dat. Precies vijf jaar geleden was de allereerste Breakfast Club tijdens Amsterdam Dance Event, een technofeestje dat om zeven uur ’s ochtends begint met een ontbijt. De komende editie is op zaterdag en zondag in Radion.

Ik sprak hem over feesten zonder eindtijd, de kunst van het afteren en een goede pasta.

MUNCHIES: Hoi Brent: wat heb jij met afters? Brent Roozendaal: Ik ontdekte het eigenlijk vrij laat, rond mijn 23e. Toen ik erachter kwam dat je ’s morgens nog door kon gaan, ging er een nieuwe wereld voor me open. De gesprekken die dan komen, de flauwe grappen, de algehele malaise en de leegte die ontstaat, of het nou bij iemand thuis is of in een club; lange tijd vond ik afteren het leukste op de wereld. Het is het moment waarop de mannen zich onderscheiden van de jongens, haha. Tegenwoordig doe ik het veel minder, maar op gezette tijden is het de meest pure vorm van geluk.

Was dat de reden dat je Breakfast Club begon? Ik ga van jongs af aan naar feesten in Duitsland, daar heb je veel meer feestjes waar geen eindtijd is. Het mooie aan elektronische muziek vind ik ook het repetitieve en tijdloze. Dat had je hier veel minder met de gebaande clubtijden. Op een gegeven moment ging ik zelf feesten organiseren, waaronder Crackhouse. Toen zag ik een gat: er is geen evenement dat ’s ochtends begint waardoor je meteen een bepaald publiek en specifieke sfeer hebt. Ik had het gevoel dat we daarmee het verschil konden maken, en dat is na vijf jaar ook wel een beetje gebleken geloof ik.

Hoe zou je de sfeer bij Breakfast Club omschrijven? Iedereen die naar Breakfast Club komt, moet daar een bepaalde moeite voor doen: je gaat of door of zet je wekker. Dat geeft een exclusief gevoel. Toen we net begonnen was het echt een after, veel mensen kwamen doorgejakkerd naar het feestje. Langzamerhand is het geëvolueerd tot een feestje voor dansliefhebbers die gepokt en gemazeld zijn. Een groot deel van de mensen komt fris en uitgeslapen aan, begint met een goed ontbijt en pakt dan een eerste drankje. Die mix van mensen werkt heel goed.

Is het niet gek, doorgehaalde mensen en frisse, fruitige mensen bij elkaar? Nee, het is heel melig. Een deel heeft de spieren al lekker los en begint meteen te dansen, daardoor zit de sfeer er meteen goed in. De frisse mensen zijn ook heel prettig. De allereerste edities was het wel eens zombie nation. Zelf sliep ik meestal ook niet. Tegenwoordig is dat anders, maar een rauw randje hier en daar zien we nog steeds graag.

Wat voor eten serveren jullie? We hebben het de afgelopen vijf jaar steeds anders gedaan en het ging met ups en downs. De allereerste keer hadden we gewoon wat bananen, yoghurtjes en boterhammen gehaald en gingen we geloof ik met schalen fruit door de zaal heen. We deden het die eerste edities gewoon zelf, maar op een gegeven moment werd het teveel om bijvoorbeeld voor tweeduizend bezoekers in de Melkweg een heel buffet klaar te maken. Een van de jongens met wie ik het organiseer, Tommie, stond dan bijna twee dagen in de keuken en bakte de hele nacht door. We zijn het op een gegeven moment gaan uitbesteden aan echte koks en cateraars. Het eten is belangrijker en ook wel culinairder geworden. Vorig jaar deed mijn eigen vriendin de catering en zij had quiches, muffins, tramezzini, kleine bloody mary’s en bowl. Bowl doet het trouwens heel goed. Dit jaar hebben we Belinda van den Berg, een supertoffe Rotterdamse chef van cateringbedrijf Je Moeder!, die als ervaringsdeskundige weet wat ons publiek wel en niet lekker vindt.

Hoe stel je een goed ontbijt samen voor zowel mensen die net van een ander feestje komen als mensen die net beginnen? Voor de mensen die drugs hebben gebruikt, zijn er dingen die een beetje makkelijk wegglijden en niet al te extreme smaken. Als je een ervaren drugsgebruiker bent, kun je trouwens prima eten, alleen hele droge dingen zijn niet zo lekker. Belinda heeft het helemaal uitgedacht: zoete aardappelfrittata vanwege de vitamine A en C, muffins met spinazie en feta voor ijzer en energie, bananenbrood met amandelboter dat alvast preventief tegen de eventuele dinsdagdip werkt, een smoothiebowl met acaí-shot voor energie, tosti’s met zelfgemaakte ketchup en verder heel veel fruit.

Vindt het eten een beetje gretig aftrek? Ja, mensen stormen soms echt op buffet af. Sowieso begint iedereen bij het buffet, sommige mensen nemen een yoghurtje met een banaan, of een yoghurtje met een Jäger, dat is ook top haha, anderen komen meerdere keren terug om dingen te halen.

Hoe ziet de ideale after er voor jou eigenlijk uit? Het liefst kom je binnen en is het aan. Je neemt een drankje, komt vrienden tegen, de muziek en het licht kloppen, het is een beetje donker, de muziek gaat lekker door. Ik zou het een tijdloos vacuüm noemen. Ik koester goede herinneringen aan de afters in de tijd dat ik nog in Nijmegen woonde. Dan gingen we vaak na de club naar mijn huis en dacht ik: nu gaan we echt beginnen! We begonnen met een heel stel mensen, ik ging draaien, of iemand anders ging draaien. Iedereen chillde en steeds vielen er mensen af en dan eindigden we met een groepje van zes of zeven mensen en dan ging ineens iemand pasta maken, of noedels. Dat werkte heel goed om je op maandag weer een beetje gezond te voelen.

Welke Breakfast Club vond je de afgelopen vijf jaar het meest geslaagd? Oei, dat is een lastige. Vorig jaar hadden we op nieuwjaarsdag wel een leuk experiment. We hadden een driegangenontbijt bij Old School waar mensen een tafel voor konden reserveren. 120 mensen hadden een tafel met een fles bubbels erbij, om tien uur ’s ochtends ging de muziek rustig aan en om twaalf uur was het boven een dikke party. Maar omdat het eten normaal gesproken bij de prijs inbegrepen is, hadden veel mensen het niet helemaal begrepen, en waren er ook mensen boos. Toch vind ik het wel leuk om wat meer verdieping in het eten te zoeken.

Dankjewel, en veel plezier dit weekend.

