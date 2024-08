Vijf jonge koppels uit Barcelona praten over ware liefde

Is er iets puurders dan verliefd zijn? Van de onbereikbaarste illusies tot de ondraaglijkste pijn, liefde dompelt je onder in een irrationele fantasie — maar enkelen hebben het geluk om het in de meest authentieke vorm te ervaren. Daarom vroeg i-D aan fotograaf Adrián Catalán om de ware geest van deze vijf mooie koppels vast te leggen in de straten van Barcelona.





Dovima draagt Thierry Mugler (uit haar persoonlijke collectie). Accessories, sieraden, en panty zijn eigendom van het model. Naomi draagt vintage Escada. Jas, jurk, sieraden, en laarzen zijn eigendom van het model.

Videos by VICE

Dovima en Naomi, 21 en 20 jaar

Wat doen jullie?

Op dit moment werken we niet. We zijn studenten Fashion Design, maar we werken aan kleine projectjes.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

We studeerden aan dezelfde school. Onze paden kruisten elkaar altijd in de gangen of in de pauzes, maar we hadden elkaar nog nooit gesproken. Tot we op een dag naar elkaar keken en tegelijkertijd glimlachten. Daarna begonnen we met elkaar te praten op het internet.

Wat waren jullie eerste indrukken van elkaar?

Dovina: Ze zeggen dat wanneer je de liefde van je leven voor de eerste keer ziet, je ze in slow motion ziet. Hoewel dat klinkt als onzin, is dat wel hoe het ging. Naomi: Ik dacht: wat een knappe jongen! Maar ik kreeg wel de indruk dat hij stom en arrogant was.

Hoe ging jullie eerste date?

Het was rond Kerstmis, de dag van de Driekoningenparade. Barcelona was prachtig en verlicht. We kochten een zak snoepjes en sliertjes met aardbeismaak, gingen op een bankje zitten om te praten en uiteindelijk aten we ze als Lady en de Vagebond.

Wat is het meest romantische dat jullie ooit voor elkaar gedaan hebben?

Dovima: Voor ons is romantiek gebaseerd op acties, niet op materiële dingen. Hij is er voor me geweest tijdens mijn slechtste momenten. Elke keer als ik hulp nodig had, was hij daar. Nu is hij meer dan mijn vriendje: hij is mijn zielsverwant, mijn beste vriend. Voor mij is dat romantiek.

Naomi: Het meest romantische wat hij ooit voor me gedaan heeft is me beschermen tegen een homofobe aanval. Op dat moment was de enige die reageerde mijn vriendje. Niemand, zelfs mijn vrienden niet, deed iets om te helpen – alleen hij. Ik zeg niet dat dit een romantische situatie is, maar op dat moment voelde ik me echt geliefd.

Wat vind je het leukst aan je partner?

Dovima: Ik houd het meest van zijn lach; dat was waardoor ik verliefd werd op hem. Ik vind het leuk hoe hij is als we samen zijn, hoe hij naar de wereld kijkt en hoe hij mijn wereldbeeld kan veranderen. Naomi: Ik houd ervan hoe liefdevol en beschermend hij is, de manier waarop we elkaar aanvullen als het gaat om ons werk, onze smaak, onze dromen en onze sentimenten. Samen zijn we tot alles in staat.

Wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

We delen dezelfde dromen en doelen. We zouden graag ooit ons eigen modebedrijf hebben en samen creative directors zijn. We willen ontzettend graag rond de wereld reizen en een appartement kopen en het inrichten in de stijl van A Clockwork Orange.

@dovimanurmi

@naomimcmenamy

Dovima draagt Thierry Mugler (uit haar persoonlijke collectie). Accessories, sieraden, en panty zijn eigendom van het model. Naomi draagt vintage Escada. Jas, jurk, sieraden, en laarzen zijn eigendom van het model.

Laura draagt shirt Moschino. T-shirt en bril zijn eigendom van het model. Jordi draagt jeans Carhartt WIP en riem Calvin Klein. Sweatshirt is eigendom van het model.

Laura en Jordi, 21 en 22 jaar

Wat doen jullie?

Laura: Ik studeer film. Ik houd van regisseren, stylen en foto’s maken.

Jordi: Ik ben net afgestudeerd op film. Ik heb mezelf gespecialiseerd in scenarioschrijven. Binnenkort word ik een hoogleraar op mijn universiteit en ik heb wat regieprojecten lopen. Ik doe ook wat modellenwerk.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

We gingen naar dezelfde universiteit. We hadden elkaar wel gezien, maar we kenden elkaar niet. Gelukkig introduceerde een gemeenschappelijke vriend ons aan elkaar.

Wat waren jullie eerste indrukken van elkaar?

Laura: Ik was nieuwsgierig. Jordi: Ik dacht: wat een cool meisje! Ze zal me waarschijnlijk niet zien staan.

Hoe was jullie eerste date?

Het was tijdens het Gràcia Festival in Barcelona en het plan was om elk met onze vrienden uit te gaan, en dat we later samen zouden komen. De tijd ging snel en iedereen ging weg. Wij bleven met z’n tweeën achter, en zaten daar terwijl de zon opkwam.

Hoe zou je je partner omschrijven?

Laura: Jordi is intelligent, oprecht, lief en melancholisch. Hij pusht me om duizend dingen op een dag te doen, creatief gezien, ook al denkt hij dat hij zelf niets kan.

Jordi: Laura is iemand met een gave, maar met veel complexiteiten. Ze is iemand die erg gevoelig is en op geen enkele manier gemeen is. Ze is het slachtoffer van een meedogenloze wereld.

Wat vinden jullie het leukst aan elkaar?

Laura: Jordi weet hoe ik me voel, zonder dat ik hem dat hoef te vertellen.

Jordi: Laura is transparant en een oprecht goed persoon.

Wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

Laura: Jordi wil een boek schrijven en ik wil een film regisseren. Ook willen we een muzikaal duo worden en samenwerken met Tommy Cash.

@lauravifer

@jordi.crl

Laura draagt shirt Moschino. T-shirt en bril zijn eigendom van het model. Jordi draagt jeans Carhartt WIP en riem Calvin Klein. Sweatshirt is eigendom van het model.

Inés draagt jurk Gucci Resort 2018. Sieraden en bril zijn eigendom van het model. Claudia draagt Jean Paul Gaultier. Panty Gucci Resort 2018. Sieraden zijn eigendom van het model.

Inés draagt jurk Gucci Resort 2018. Sieraden en bril zijn eigendom van het model. Claudia draagt Jean Paul Gaultier. Panty Gucci Resort 2018. Sieraden zijn eigendom van het model.

Inés en Claudia, 20 en 18 jaar

Wat doen jullie?

Inés: ‘s Ochtends volg ik een opleiding Illustratie aan de School of Art en in de middag werk ik als winkelmedewerker. De vrije tijd die ik nog over heb, gebruik ik graag om terug te gaan naar mijn oude woonplaats om familie en vrienden te bezoeken – en als Claudia meegaat is dat alleen maar leuker.

Claudia: Ik studeer enkele vakken aan de kunstacademie, en in mijn vrije tijd bedenk ik ideeën voor toekomstige audiovisuele projecten.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

We ontmoetten elkaar in Sevilla. We hadden wat gemeenschappelijke vrienden en gingen altijd uit in hetzelfde gebied — we noemden het Embarca — hoewel we elkaar nog nooit ontmoet hadden. We wisten van elkaar via social media, tot we op een dag besloten elkaar te ontmoeten om te zien hoe dat ging. En, goh ja, het ging goed.

Wat waren jullie eerste indrukken van elkaar?

Inés: Ze kwam aan en ze was heel verlegen, en dat maakte me ontzettend nieuwsgierig. Ze had een hele goede energie, dus ik kon niet gefocust blijven op het oppervlakkige — dat vond ik heerlijk. Claudia: Toen ik haar voor het eerst zag was ik geïntimideerd, maar achteraf voelde ik een supersterke connectie met haar en voelde ik me enorm op mijn gemak. Het enige waar ik aan dacht was haar beter te willen leren kennen, omdat ik alles leuk vond wat ik zag.

Hoe was jullie eerste date?

Inés: Het was onze eerste ontmoeting. Claudia kwam spontaan naar mijn oude woonplaats in een weekend — 300 kilometer van waar zij woont — en zoals ik al zei, zonder elkaar ooit ontmoet te hebben. Alles was heel organisch en comfortabel. We voelden ons allebei op ons gemak en we merkten een kleine connectie, die achteraf niet zo klein bleek te zijn.

Wat is het meest romantische dat jullie ooit voor elkaar gedaan hebben?

Inés: Misschien dat kleine gedicht wat ik ooit voor haar schreef, maar ik weet het niet zeker… Claudia: Ik denk niet dat het iets concreets is. Het is alles dat we voor elkaar doen in ons dagelijks leven. Soms kopen we bloemen voor elkaar, gewoon zomaar. Het meest romantische wat ze ooit voor mij gedaan is denk ik dat ze van haar oude woonplaats naar een compleet nieuwe stad verhuisde, zonder dat er beloftes waren gedaan, alleen om bij mij te zijn.

Wat vinden jullie het leukst aan elkaar?

Inés: Ze is een van de weinige mensen met wie ik geen tien minuten nodig heb om te beslissen welke film we gaan kijken. Ze vraagt om zoute popcorn in de bioscoop, zodat ik meer snoep voor mezelf heb en me laat slapen in welke positie ik wil — meestal.

Claudia: Ik houd ervan als ze danst. Ze is dan zo vrij en blij dat je geen andere keus hebt dan meedoen. Ik vind het ook heerlijk om met haar te praten: ik kan uren doorbrengen met luisteren naar de ideeën in haar hoofd.

Wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

Inés: Als we kunst zouden kunnen maken en daarmee rond kunnen komen, zou dat fantastisch zijn. Oh, en een vakantiehuis in het centrum van Sevilla.

Claudia: Alleen maar kunst maken, en dat Inés voor mij is wat Penélope was voor Almodóvar.

@inestasis

@unburnt

Inés draagt jurk Gucci Resort 2018. Sieraden en bril zijn eigendom van het model. Claudia draagt Jean Paul Gaultier. Panty Gucci Resort 2018. Sieraden zijn eigendom van het model.

Eric draagt zijn eigen shirt en sieraden en het shirt van de stylist. Elies draagt een jas van Sandro. T-shirt Nike. Ketting en oorbellen Biis.Eric draagt zijn eigen shirt en sieraden en een shirt van de stylist. Leren broek Replay. Elies draagt een jas Sandro, T-shirt Nike, trainingsbroek Kappa, ketting Biis.

Eric draagt zijn eigen shirt en sieraden en een shirt van de stylist. Leren broek Replay. Elies draagt een jas Sandro, T-shirt Nike, trainingsbroek Kappa, ketting Biis.

Eric en Elies, 20 en 18 jaar

Wat doen jullie?

We nemen nu allebei een sabbatjaar om te werken, reizen, de wereld te zien en wat vrijwilligerswerk te doen. Het is een beetje alsof we haakjes plaatsen in onze opleiding, waardoor we tijd kunnen besteden aan de dingen waar we van houden, buiten het klaslokaal, om over onszelf te leren, onze hobby’s uit te voeren…

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Eric: We hebben elkaar online ontmoet. We volgden elkaar op Instagram en ik stuurde hem een privébericht maar hij antwoordde niet. Pas toen ik hem maanden later op Facebook een bericht stuurde begonnen we veel te praten, en drie dagen later ontmoetten we elkaar in het echt.

Wat waren jullie eerste indrukken van elkaar?

Eric: Goh, toen ik hem voor het eerst op Instagram zag was ik in shock. Vanaf het begin vond ik zijn uiterlijk heel aantrekkelijk, en later ontdekte ik dat ik zijn persoonlijkheid ook heel leuk vond. Je zou kunnen zeggen dat hij mijn crush werd, vanaf het moment dat ik hem zag.

Elies: Eric is een ontzettend aantrekkelijke gast en behoorlijk verfijnd, hoewel ik hem toen een beetje te ‘alternatief’ vond om me echt aangetrokken tot hem te voelen. Maar vanaf het begin wist ik dat er iets zou gebeuren tussen ons.



Wat is het meest romantische dat jullie ooit voor elkaar gedaan hebben?

Eric: Elies kwam ooit naar Tarragona zonder me dat te vertellen en werkte met mijn vrienden samen om me te verrassen in een bar, maar romantisch in de zin van chocolade geven of iets dergelijks, niets. We geven elkaar cadeaus, maar dat zijn vaak boeken, tickets voor festivals… het meest romantische dat ik ooit gedaan heb is dat ik wat gedichten die ik schrijf aan hem heb opgedragen. Elies: Het meest romantische dat hij doet is dat hij gedichten voor mij schrijft; hij is de kunstenaar en ik ben zijn muze.

Wat vind je het leukst aan je partner?

Eric: Wat ik het leukst vind aan Elies is hoe vaak hij me aan het lachen maakt en dat hij mijn vriend is.

Elies: Wat ik het leukst vind aan Eric is dat hij mij leuk vind, mijn liefde met enthousiasme accepteert en me die liefde duizendvoudig teruggeeft.

Wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

Op het gebied van onze relatie — of vriendschap of wat dan ook — denk ik dat geen van beiden grootse dromen heeft. Geen van ons denkt aan elkaar als iets dat eeuwig en van ons is. Ik denk dat onze ‘droom’ – of ‘hoop’ eerder – is dat alles goed genoeg zal gaan om een duurzame relatie of vriendschap te hebben, waarin we avonturen kunnen beleven, momenten kunnen delen en vooral van elkaar kunnen blijven leren. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan hoop ik dat we mooie herinneringen maken met elkaar.

@hijxdelaluna

@elies_

Eric draagt zijn eigen shirt en sieraden en een shirt van de stylist. Leren broek Replay. Elies draagt een jas Sandro, T-shirt Nike, trainingsbroek Kappa, ketting Biis.

Eduard draagt jas (binnenstebuiten) Sandro. Jeans Levi. Schoenen Guess. Amalia draagt haar eigen pak. Ketting Biis. Schoenen Camper.

Eduard en Amalia, 22 en 20 jaar

Wat doen jullie?

Eduard: Ik ontwikkel een project over de toekomst van visuele communicatie en ik ben een ben een mede-eigenaar van een webdesignbureau.

Amalia: Ik studeer fine arts en ik ben van plan me te specialiseren in theorie en kritiek.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

We hebben elkaar ontmoet op Tinder. We hadden gemeenschappelijke interesses, waaronder Cecilio G.

Wat waren jullie eerste indrukken van elkaar?

Amalia: Ik was een beetje nerveus, omdat het de eerste keer was dat ik iemand die ik niet kende uitnodigde in mijn huis, maar toen ik de deur opendeed verdwenen de zenuwen. Zijn uiterlijk, zijn manieren en zijn lach gaven me zoveel vertrouwen; het gaf me het gevoel dat we elkaar al heel lang kenden.

Eduard: Amalia leek heel speciaal en bijzonder. Ik was onrustig omdat ik niet wist wat ik moest verwachten van haar, maar na een tijdje voelde ik me erg op mijn gemak. Deels komt dat omdat we allebei heel liefdevol zijn.

Hoe was jullie eerste date?

Amalia: We hadden nog niet veel gepraat, maar ik nodigde hem uit in mijn huis. We keken een aflevering van Keeping Up with the Kardashians en ik vertelde Eduard alles over de personages. Daarna bleven we wakker tot vier uur ‘s ochtends: we hadden onder andere eindeloze gesprekken, lachten, luisterden naar muziek, en deelden verhalen. Ik had het gevoel alsof ik nog nooit zo snel met iemand contact had gemaakt. Natuurlijk bleef hij slapen, en sindsdien zijn we nog geen dag van elkaar weggeweest.

Wat is het meest romantische dat jullie ooit voor elkaar gedaan hebben?

Amalia: We zijn allebei heel romantisch. Ik denk dat we dat meer laten zien in kleine, alledaagse dingen dan in grootse liefdesverklaringen. We wonen nu samen, en voor mij is samenwonen met iemand het meest romantische wat ik kan bedenken.

Eduard: Ik ben het eens met Amalia. We kunnen elkaar elke dag weer verrassen met kleine dingen, zoals een knuffel geven wanneer we die nodig hebben, elkaars lievelingseten maken of een nummer opzetten waar we van houden.

Hoe zou je je partner omschrijven?

Eduard: Amalia is een kitten.

Amalia: Eduard is goed, knap, liefdevol, geduldig, intelligent, onrustig, briljant… hij heeft ook een ongelofelijk goed gevoel voor stijl en ik vraag zijn mening voor bijna alles.

Wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

Eduard: Om zo gelukkig mogelijk te zijn, omringt door mensen van wie we houden.

Amalia: Ik hoop dat we het samenwonen en samenwerken door kunnen zetten, waar dat ook mag zijn, en dat we elkaar zo leuk blijven vinden als de eerste dag dat we elkaar ontmoetten.

@eduardtab

@llorona69