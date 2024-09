Vijf kunstdingen om te vieren dat je nog leeft dit weekend

A photo posted by KLIK Animation Festival (@klikanimationfestival) on Aug 2, 2016 at 7:39am PDT



1. KLIK! Animation Festival 2016

KLIK! maakt geen grappen met ons. Het programma, dat inmiddels op dag vier van zes is, bevat een moeilijk grote dosis animatiefilms in allerlei vormen en maten, geuren en kleuren, en uit binnen- en buitenland. Curator Yvonne van Ulden was zo vriendelijk om voor ons alvast een selectie te maken van vijf dingen die je echt niet mag missen.

Waar: EYE Filmmuseum & Adam Toren, Amsterdam

Wanneer: t/m zondag 30 oktober



Videos by VICE

A photo posted by Mediamatic (@mediamatic_) on Oct 26, 2016 at 6:41am PDT



2. The Art Of Deception

In Mediamatic is deze week The Art of Deception geopend, een expositie van acht varkensharten die stuk voor stuk aangepast zijn ‘om er mooier uit te zien’. Zo zie je bij de ene een (nep)gouden laagje over de aderen. De ander is weer compleet zwart geworden. Dat soort dingen. De ontwerpers van de expositie, Isaac Monté en Toby Kiers, willen ons zo laten nadenken over wat innerlijke schoonheid betekent, en of we die later óók gaan aanpassen, net zoals we dat nu met ons uiterlijk doen.

Waar: Mediamatic, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 14 februari

3. Stedelijk University: lezing over Hitchcock

Zoals je misschien al weet organiseert het Stedelijk een serie lezingen over kunst en film, en dit weekend is Hitchcock aan de beurt. De man van de suspensefilms werd na zijn dood snel meer dan ‘zomaar een regisseur’ en is inmiddels blijvend voer voor kunstenaars die zich graag door hem laten inspireren. Maar hoe komt dit? Hoe komt juist een regisseur die zó bezig is met tijd en de compressie daarvan (voor de spanning in zijn films), uiteindelijk terecht in de ’tijdloze’ ruimtes van musea? Dat is de vraag die het Stedelijk zich stelt. Als je nou tijdens het lezen van dit bericht ontzettend warm vanbinnen wordt, weet je wat je te doen staat.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 14:00 t/m 17:00

Via

4. Museumnacht Den Haag (!)

Goed, hij mag dan niet zo groot zijn als de Amsterdamse (die trouwens volgende week aan de beurt is), maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Er doen niet minder dan 38 instellingen mee aan deze Haagse Museumnacht en het thema is dit jaar Echt x Nep, over de vraag wanneer kunst commercieel wordt, en iets commercieels weer kunst. Uitermate interessant allemaal. Er zal geschilderd worden met licht in Galerij Prins Willem V, en er zal in het Mauritshuis opgetreden worden door niemand minder dan George Michael. Althans, dat dachten we. Tot we het Mauritshuis voor de zekerheid even opbelden en hoorden dat het eigenlijk gaat om iemand die George Michael heel goed na kan doen. Het was eigenlijk ook te mooi om waar te zijn.

Waar: Verschillende plekken in Den Haag

Wanneer: Vanavond van 20:00 tot 1:00 uur ’s nachts

Via

5. Wildlife Film Festival Rotterdam

Herinner je nog die tijden vroeger, waarin je in het weekend soms even niets anders deed dan naar een trage dierenfilm kijken, met zo’n fijne diepe warme stem op de achtergrond? Dit weekend heb je de kans om dat lekker nog een keer te doen door de hele dag dieren- en natuurfilms te kijken, tijdens het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Er zullen ‘gewone’ natuurfilms zijn, maar ook films die zich bezighouden met klimaatverandering. Een mooi moment voor wat natuurlijke bezinning, lijkt me.

Waar: Cinerama, Rotterdam

Wanneer: Nog t/m zondagavond