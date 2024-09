Vijf kunstdingen om dit saaie weekend wat manieren bij te brengen

A photo posted by De Morgen (@demorgen) on Dec 1, 2016 at 3:06am PST

1. Amsterdam Light Festival

Dat de dagen donker zijn, valt inmiddels niet meer te negeren. Zowel als je wakker wordt als wanneer je net je lunch achter de kiezen hebt, is het donker. Gelukkig is daar een trucje op bedacht: het Amsterdam Light Festival. Een groot festival waarbij op allerlei plekken in Amsterdam lichtkunstwerken als paddestoelen uit de grond komen. Zo kun je bijvoorbeeld pardoes een stel witgloeiende fietsen in het water zien vliegen, geintrigeerd raken door een geheimzinnig lichtgevend huisje langs het water, of je ogen de kost geven aan een enorme, klassieke Oud Hollandse kap (die ergens boven de Herengracht zweeft).

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m 22 januari

2. Modern Body Festival

Dit weekend is er in Den Haag een heus dansfestival aan de gang. En dan bedoel ik niet een elektronisch muziekfestival (een zeer begrijpelijke eerste associatie), maar eerder juist die ene kunstvorm, waarbij je je lichaam op hele gekke en vaak mooie manieren beweegt. Dans dus. Tijdens het Modern Body Festival zijn er vandaag nog verschillende dansoptredens en installaties die met beweging te maken hebben. Het plaatje hierboven geeft de sfeer een beetje aan: hardcore danskunst, in een theaterzaal. Kan zeer speciaal zijn als je er voor open staat.

Waar: Paviljoen Baruch & De Nieuwe Regents, Den Haag

Wanneer: Sinds afgelopen dinsdag t/m vandaag

3. Harley Weir

Harley Weir is een beetje een vreemde eend in de bijt. De nog jonge fotografe werkt zowel in de mode als in de kunst, en op beide gebieden zoekt ze de grenzen op. Haar eerste (!) solo-expositie vind je sinds gisteren in FOAM, onder de passende titel Boundaries. Veel van haar werk ligt namelijk op een grensgebied van het persoonlijke, politieke, of danwel kunst- of fashiongebied. Toch kiest ze zelf nooit helemaal één kant, en dat maakt het voor het publiek mogelijk om hun eigen oordeel te vellen.

Waar: Foam, Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m 19 februari

4. Engaged Art Fair

Kunst komt soms erg goed van pas als politieke kracht. De Balie weet dat ook en dit weekend organiseert het daarom een kunstbeurs met alleen maar van dat soort kunst, de Engaged Art Fair. Je kunt allerlei soorten kunst op die beurs zien, en als je graag wil, kun je zelfs het kunstwerk van jouw smaak mee naar huis nemen (voor een bepaalde prijs uiteraard). Om de kunstwerken heen worden nog speciale films, debatten en optredens gehouden (met vanmiddag bijvoorbeeld een docu over Tinkebell) en het mooie is dat je zelf je intreeprijs mag bepalen. Sowieso even langsgaan dus.

Waar: De Balie, Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m morgen

5. Rafelranden van Schoonheid

Je kent modeontwerper / kunstenaar Bart Hess misschien van die ene gast die zonodig kleren moest maken van gesmolten was. Dat soort lugubere grapjes haalt ‘ie wel vaker uit en ook dit keer is het weer raak. Voor Rafelranden van Schoonheid in het Textielmuseum werden vijf kunstenaars uit het speciale TextielLab [van dat museum] gevraagd om een nieuw werk te exposeren. Bart Hess wachtte niet langer en gaf ze een plastic simulatie van mensenhuid, die op basis van de bewegingen van het publiek in en uit elkaar krimpt en kronkelt. Urg.. Moest dat nou? Jazeker moest dat. Dit weekend kun je het werk voor het eerst bekijken (waarvan je hierboven een close-up ziet), samen met het werk van de vier andere kunstenaars.

Waar: Textielmuseum, Tilburg

Wanneer: Sinds vandaag t/m 28 mei