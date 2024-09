Vijf kunstdingen om dit weekend de culturele superheld mee uit te hangen

A photo posted by GLOW Eindhoven (@gloweindhoven2016) on Oct 10, 2016 at 2:18am PDT

1. GLOW Eindhoven

Vanaf vandaag zal de hele stad Eindhoven in een soort lichtparadijsje omgetoverd worden, met lichtshows op en in gebouwen, op straat en gewoon in de lucht. GLOW brengt ontzettend veel kunstenaars bij elkaar op een gezamenlijke missie: het donker bestrijden met het creatiefste licht denkbaar. Zo is er bijvoorbeeld de zogeheten ‘Exploding Wire’ waarin een bliksemschicht nagebootst wordt, ‘Axioma’ die de gevel van het Stadhuis compleet zal vervormen, en ‘Fantastic Planet’, waarin metershoge lichtgevende figuren zich over de stad buigen (wat je hierboven ziet). Heb je nog meer overtuiging nodig om dit mee te maken?

Waar: Verschillende plekken in Eindhoven

Wanneer: Vanaf vandaag t/m volgende week zaterdag

2. ‘Void Space’ in het Stedelijk

Ja sorry, hier ben ik dan tóch weer met een eventje in het Stedelijk. Kan er niks aan doen. Dit weekend kun je in het museum namelijk een kunstzinnige performance verwachten die op het grensvlak van beeldende kunst en zang ligt, aldus het museum zelf. De bedoeling is dat tachtig (!) zangers een twee uur durende [gedeeltelijke] improvisatie doen, waarbij ze de ruimte waar ze in staan als inspiratie gebruiken. Als je nu meteen een vies gezicht trekt, denkend aan eventuele creatieve hippiepraktijken die verder weinig met je doen, moet ik je toch even fijntjes wijzen op het feit dat dit in samenwerking met De Nationale Opera is, wat toch wel staat voor een zekere kwaliteit. En bovendien: zie het plaatje hierboven van de repetities. Is toch mooi?

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Vandaag en morgen van 14:30 tot 16:30

3. Eastern Neighbours Film Festival

Die gekke oosterburen van ons toch… Polen, Tsjechen, Roemenen. Of wie woont daar ook alweer? We weten soms even niet wat we met ze aan moeten, en dat is best zonde. We zouden het namelijk zo leuk kunnen hebben samen, als wij een beetje ons best deden wat over de Oostkant van Europa te leren. Het Eastern Neighbours Film Festival in Den Haag geeft je goddank exact die kans. Aan de hand van 15 speelfilms en nog een dozijn korte films heb je het hele weekend om de Oost-Europese cultuur op te snuiven. Historie in een cultureel jasje dus, zou je kunnen zeggen. Prachtig man.

Waar: Filmhuis, Den Haag

Wanneer: Nog t/m morgen

4. Sprouts #2

Mocht je je afvragen wat al die gekke kunststudenten nu eigenlijk dóen op die nog veel gekkere scholen, los van de hele dag blowen en belastinggeld opmaken, is dit het moment. Sprouts #2 is het tweede deel van een selectie kunstwerken van studenten die dit jaar afstudeerden, en er zijn kunstenaars van het Rietveld in Amsterdam, de KABK in Den Haag en de kunstacademie van Breda en ’s Hertogenbosch. Bovenstaand beeld is van Milena Naef die met haar Fleeting Parts het menselijk lichaam als materiaal probeert te behandelen, door het vrij letterlijk tussen het steen door te proppen. Pak deze expo even mee dus, voor een gezonde dosis jongemensenkunst.

Waar: SBK, Amsterdam

Wanneer: Vanaf morgen t/m 4 december

5. Pink Screens

In Brussel is sinds twee dagen het jaarlijkse Pink Screens aan de gang: een groot filmfestival met als thema de Queer Community in al zijn vormen en maten. En dat betekent niet alleen een aantal films over deze kwesties maar ook een workshop (vanavond) en een debat morgenmiddag. Een mooi momentje om – mocht je net als ik niet in Brussel wonen – een [lang] weekendje eropuit te gaan. Bekijk het programma hier en bedank me later maar.

Waar: Cinéma Nova, Brussel

Wanneer: Nog t/m volgende week zaterdag

Bonustip omdat je helemaal tot het einde hebt gelezen

Miyazaki is waarschijnlijk de meest geliefde Japanse filmmaker. Dat kan je tegenwoordig wel stellen. De filmmaker, inmiddels rustig 75, staat bekend om zijn authentieke animatiestijl en sommigen van zijn films worden (nu al) tot de klassiekers gerekend, zeker in het animatiegenre. Dit weekend, vanavond om precies te zijn, heb je de kans om twee van zijn beste films, Castle in the Sky (1986) en Porco Rosso (1992) op het witte doek te aanschouwen. Een ideaal moment voor leken om zijn films wat beter te leren kennen. Tegelijkertijd ook een prima excuus voor de kenners om de films nóg maar eens te checken, ditmaal in volle glorie in een echte bioscoopzaal ;).

Waar: Mixtree, Amsterdam

Wanneer: Vanavond van 19:00 tot 23:00