Vijf kunstdingen om dit weekend het stof van je museumkaart af te blazen

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

Radicalisering en geweld door of tegen de staat zijn nogal lastige kwesties. De tentoonstelling The Music of Ramón Raquello and his Orchestra gaat hierop in. Zo komt het oeuvre van Eric Baudelaire aan bod, vol werken die geïnspireerd zijn op dit thema. Daarnaast is zijn nieuwste film Also Known As Jihadi te zien, waarin een jongen van Frankrijk naar Syrië reist en weer terugkeert. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en de persoon in kwestie zit nu in de gevangenis.

Waar: Witte de With, Rotterdam

Wanneer: tot 7 mei

Beeld door Bonno van Doorn met dank aan Het Marres Huis

Het Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur staat erom bekend dat zij graag kunstenaars de boel laten overnemen. Zo bouwde Levi van Veluw de vorige keer een mysterieus doolhof van steenkool. Dit keer hebben 22 kunstenaars alle muren, gangen, plafonds en trappenhuizen geschilderd. In het project, The Painted Bird, vind je onder andere het werk van Bonno van Doorn, die de pizzadozen hierboven maakte, maar ook kleurrijke, abstracte illustraties van Sarah Verbeek en schilderingen van eten gemaakt door Job Wouters.

Waar: Het Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht

Wanneer: tot 13 augustus

Beeld How to Act van Gabriel Lester door Gert Jan van Rooij met dank aan de Museumweek

Een filmisch beeld creëren zonder dat er film aan te pas komt, klinkt lastig. Maar toch is dat precies wat How to Act van Gabriel Lester moet voorstellen. Zijn gekleurde lampen dansen op spannende of romantische filmmuziek, alsof ze een dansje hebben bedacht en dat goed hebben ingestudeerd. Je krijgt allerlei lichtscènes te zien, alleen het verhaal moet je er zelf nog even bij verzinnen.

Waar: De Hallen, Haarlem

Wanneer: tot begin mei

Beeld van Ernst Caramelle door Peter Cox met dank aan Bonnefantenmuseum

Als iets goed werkt, kan het geen kwaad het te herhalen toch? Dit geldt ook voor de tweede editie van de Museumnacht van Maastricht. Deze editie doen dertien locaties mee. Een tip voor de avond is het Bonnefantenmuseum, wellicht beter bekend als hotspot aan de Maas. De tentoonstelling Illusie en Openbaring van Ernst Caramelle bestaat uit wandfresco’s en zongebleekt papierwerk. Daarnaast zijn de experimenten met schilderkunst die Cai Guo-Qiang maakte, ook een bezoekje waard.

Waar: Maastricht natuurlijk

Wanneer: vanavond van 20.00 – 01.00

Beeld The Holy Spirit

Of toch niet? Vader Jeroen en zoon Mischa zijn beiden verliefd op het leven, maar de manier waarop zich dat in hun kunst uit, verschilt enorm. De energie die vrijkomt wanneer Dorenweerd & Doorenweerd ergens exposeren is wat je The Holy Spirit mag noemen. Zo kun je installaties en schilderingen verwachten, maar wat de werken echt bindt, merk je pas als je ze zelf ziet.

Waar: De Pont, Tilburg

Wanneer: vanaf morgen tot 2 juli

Beeld: Het Nationale Baggermuseum

Als Nederlanders zijn we natuurlijk hartstikke trots op het gebagger in ons land, dus kun je er maar beter een museum aan wijden: het Nationale Baggermuseum. Deze parel is te vinden in het altijd prachtige Sliedrecht. En of je nu wel of niet een familielid hebt dat steenzetter of baggeraar is geweest, het museum bevat dé baggergeschiedenis van ons land, dus daar moet eigenlijk iedereen een keer naartoe. Naast de algehele bagger kun je ook nog een tentoonstelling over de Afsluitdijk en haar verleden aanschouwen. Waar wacht je nog op?

Waar: Het Nationale Baggermusuem in Sliedrecht

Wanneer: tot 13 mei