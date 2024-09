Vijf kunstdingen om dit weekend blij van te worden

Via

Mocht dit nieuws jouw ogen nog niet bereikt hebben: we hebben vanavond zowaar ons eigen evenement in het Van Gogh. En geloof ons, daar wil je bij zijn. Of je nou via een immense interactieve lichtinstallatie de kunst van Van Gogh wilt vervormen en vervagen met enkel de bewegingen van je lichaam, of via een geurinstallatie de laatste momenten van Van Gogh wilt beleven: dit wordt een heel speciale avond. Oh ja, en Sevdaliza komt ook nog haar gloednieuwe liveshow opvoeren, terwijl ze voor allemaal zwevende oren staat. Klik hier voor kaartjes en info.

Waar: Van Gogh Museum, Amsterdam

Wanneer: Vanavond van 19:00 tot 22:00

Cloud Messenger (2016), Dries Depoorter, via

2. Oorzaken Festival

Dit festival heeft bij voorbaat al punten verdiend met de best wel slechte woordgrap. Het gaat hier namelijk niet om een oorzaak-gevolg-festival (wat zeer gaapverwekkend klinkt), maar een festival met zaken voor het oor. Het zintuig, dus. Tot en met zondag kun je in de Brakke Grond luisteren naar de beste audiokunst, podcasts, luistersessies en luisterinstallaties. Tip van ons: de Cloud Messenger van privacykunstenaar Dries Depoorter. Zodra je zijn doorzichtige helm opzet kun je een internetbiecht doen, die vervolgens met de windstromen mee de wereld over vliegt en zo misschien wel bij volgende luisteraars weer tevoorschijn komt. Als een soort online flessenpost, dus. Poëtisch toch? Klik hier voor het Facebook-event.

Waar: Brakke Grond, Amsterdam

Wanneer: Vandaag en morgen

The Salt Project (2015), Eric Geboers, via

3. Regeneration

Hoe moeten we reageren op extreme droogtes, stijgend zeewater, vervuiling en afval? En: wat kunnen we doen met natuur die door de mens beschadigd is? Valt daar nog iets uit te halen, of kunnen we die zelfs – met nieuwe methodes – weer doen herleven? Deze en andere vragen worden beantwoord door designers en kunstenaars in de expositie Regeneration. Hun oplossingen hebben één ding gemeen: een brutale visie op de toekomst. Hier wordt niet bang weggescholen voor klimaatverandering of milieuvervuiling, maar op een positieve manier vooruitgeblikt. Ook weleens lekker. Meer info hier.

Waar: Transnatural Workspace, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 28 april 2017

4. Arab Camera Film Festival

Sinds gisteren is het Cinerama Filmtheater in Rotterdam het centrum van de Arabische filmwereld in Nederland. Daar is namelijk het Arab Film Festival aan de gang, en dat betekent een bomvol programma met vandaag nog negentien films, morgen elf en zondag zeven. Het gaat daarbij niet alleen om kunstfilms, maar ook om documentaires en debatten. Een ideaal moment om op je gemak wat meer te leren over verschillende Arabische culturen, en hun verschillen met de onze. Bekijk hier het volledige programma.

Waar: Cinerama Filmtheater, Rotterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m zondag

Een foto die is geplaatst door Galerie GP & N Vallois (@galerievallois) op 30 Sep 2016 om 12:13 PDT





5. Machinespektakel – Jean Tinguely in het Stedelijk

Dat vreemde geval hierboven is dus eigenlijk een machine. Hij beweegt, zoemt, zoeft en zwoegt als een echte machine. Maar toch weet niemand wat zijn doel is. Eigenlijk heeft ‘het’ totaal geen functie, en daar zit precies de volmaakte bevrediging in die je er als bezoeker uithaalt zodra je er in een museum naar staat te kijken. Jean Tinguely werd er beroemd mee, en dit weekend is, precies 25 jaar na zijn dood, de grootste overzichtstentoonstellingen van zijn werk ooit in Nederland te zien. Nou, je weet wat dat betekent. Maak je klaar voor knarsend ijzer, piepende wielen en ratelend vertier, stuk voor stuk opgesloten in de routine van hun eigen machine.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 5 maart 2017