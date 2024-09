Vijf kunstdingen om dit weekend een paracetamol voor in te nemen

A photo posted by Amsterdam Art (@amsterdam.art) on Nov 2, 2016 at 10:16am PDT

1. Jordan Wolfson in het Stedelijk

Amsterdam wordt niet gespaard dit weekend, tijdens het Amsterdam Art Weekend. Tientallen kunstwerken en exposities zijn voor het eerst te zien in de hoofdstad, en min of meer alle events uit dit artikel hebben daar op een of andere manier iets mee te maken. [Sorry nog voor iedereen die uit Drenthe of verder komt.] We beginnen met Jordan Wolfson (1980) in het Stedelijk. In zijn expo zullen de zogeheten ‘animatronics’ speciaal staan. Animatronics zijn een soort motorisch aangestuurde poppen van wie de ogen reageren op de bewegingen van het publiek. Wat daarbij vermeld moet worden is dat ze er nogal eng uitzien. Bovenstaande uitvoering getuigt daarvan.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 29 januari

Videos by VICE

A photo posted by Ger Teepe (@gerteepe) on Nov 24, 2016 at 8:00am PST

2. Marinus Boezem in de Oude Kerk

Het ‘oudste gebouw van Amsterdam’, zoals ze zichzelf graag noemen, wordt dit weekend van binnen tot een soort labyrinth omgetoverd door kunstenaar Marinus Boezem (1934). Bij dat labyrinth komt dan nog een speciale trap, die ook bij het kunstwerk hoort en die er nog niet eerder was, waarmee je de kerk van vijftien meter hoog van binnenuit kan zien. Ook zijn er een paar speciale performances door jongere kunstenaars, gebaseerd op Boezems werk. Spannend, niet?

Waar: de Oude Kerk, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 26 maart (performances nog t/m morgen)

A video posted by Amsterdam Art (@amsterdam.art) on Nov 20, 2016 at 5:02am PST

3. Collectors View in Capital C

Grote kans dat je nog niet gehoord hebt van Capital C, ik had dat zelf ook nog niet tot voor kort, maar kennelijk is de oorspronkelijke Diamantbeurs nu omgedoopt in Capital C, dat zichzelf vervolgens weer in de markt zet als ‘hét creatieve hoofdkantoor van Amsterdam’. Om dat een beetje goed in te luiden geven ze het publiek tijdens het Amsterdam Art Weekend een exclusief kijkje in zes privécollecties, tijdens de Collectors View. Een van de kunstwerken in de show (waardoor ik dit event koos), is bovenstaand werk van Janis Rafa. Dode vogels die in slow motion omhoog langs de camera schieten. Dat is toch te gek!?

Waar: Capital C, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m morgen

A photo posted by Galerie Ron Mandos (@galerieronmandos) on Nov 4, 2016 at 9:50am PDT

4. Looking for Langston in Galerie Ron Mandos

Schrijver en dichter Langston Hughes (1902-1967) wordt gezien wordt als een belangrijke vertegenwoordiger en voorvechter van de zwarte homogemeenschap en dit weekend kun je de biografische klassieker over hem, Looking for Langston (1989) van Isaac Julien, op groot scherm aanschouwen. Hughes is zelf nooit officieel voor zijn homoseksualiteit uitgekomen, maar dat was wel de algemene opinie over hem en in Looking for Langston probeert Julien hem en zijn onderdrukte homoseksuele aard zo goed mogelijk te portretteren. De film draait in 16mm en om de film heen kun je ook nog eens genieten van tientallen foto’s uit de film, in groot formaat aan de muur. Sterker nog, als je per direct je computer verlaat kan je nog een interview met Isaac Julien himself meepakken (12:30 – 13:30 uur).

Waar: Galerie Ron Mandos

Wanneer: Nog t/m 7 januari

A photo posted by Galerie Fons Welters (@fonsweltersgallery) on Sep 23, 2016 at 9:27am PDT

5. Familiar Strangers in EYE

Wat gebeurt er als Amsterdam Art Weekend en IDFA seks hebben? Juist, dan krijg je heel mooie kindjes (vergeef me voor deze grap, kon het niet laten). Het compilatieprogramma Familiar Strangers in EYE vandaag is daar het levende bewijs van. In een goede twee uur (van 14:00 tot 16:00 uur) krijgen we vijf kunstfilms te zien over allerlei onderwerpen. Onder andere een moeder-dochterreis naar Brazilië, het selfiecomplex en een oude missionaris uit Papoea-Nieuw-Guinea komen aan bod. De foto hierboven zit er ook in, en komt uit de korte film Kapitalism (2016), waarin zoiets normaals als op een bankje zitten verheven wordt tot kunst. Word je er al warm van?

Waar: EYE, Amsterdam

Wanneer: Vandaag van 14:00 tot 16:00 uur

Bonustip voor de culturele singles onder ons

Nu het steeds kouder wordt, stijgt de behoefte aan een warm lichaam om tegenaan te liggen. Dat is voor iedereen zo, maar voor singles is de kans groot dat die behoefte zo nu en dan onbevredigd blijft. Dus: daten zul je. En dan het liefst met iemand die cultureel gezien een beetje aan je gewaagd is, een kunstenaar bijvoorbeeld. Online kunstplatform Patty Morgan is de koppelaar van dit weekend en biedt je de kans om te daten met begeerlijke culturele figuren als Boris de Beijer, Marijn Ottenhof of Theo Wesselo. Succes!

Waar: SSBA Salon, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 15:30 tot 17:30