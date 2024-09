Vijf kunstdingen om dit weekend je familie voor te skippen

A photo posted by Daniel Arzola (@arzola_d) on Oct 10, 2016 at 9:56am PDT

1. International Migrant & Queer Film Festival

In De Balie draait nu een speciaal filmprogramma over lhbt-migranten, het International Migrant & Queer Film Festival. Het is de bedoeling dat je door de films meer leert over hoe het is om als migrant gay, lesbisch of bijvoorbeeld transgender te zijn. Want dat kan best moeilijk zijn. Rondom het filmprogramma is nog een gave exposite van Daniel Arzola, een activist en kunstenaar uit Venezuela die zich voor dit soort zaken hardmaakt, en hierboven zie je een van zijn best wel frisse tekeningen.

Waar: De Balie, Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m morgen

Videos by VICE

2. Fashion Fest Tropenmuseum

Vanmiddag vind je in het Tropenmuseum een heuse ‘fashionfinale’. Na een programma van vier maanden, waarin 62 talenten zich konden uitleven in vier categoriën (ontwerp, haarstyling, make-up en modellenwerk), zal vandaag een winnaar gekozen worden. Het doel van Fashion Fest 2016 is diversiteit in de modewereld aan de kaak stellen (want die is er zoals je misschien al had opgemerkt nog te weinig), met daarbij ‘de mode van toen en nu’ als thema. Als dit niet je smaak is kan je ook nog naar het Hiphop Museum op zondag (ook in het Tropenmuseum), waarbij de relatie tussen kunst en hiphop wordt onderzocht, met optredens, debatten en workshops. Wordt leuk.

Waar: Tropenmuseum, Amsterdam

Wanneer: Vandaag van 14:00 tot 17:00

A photo posted by OBA (@obamsterdam) on Nov 23, 2016 at 8:28am PST

3. 180 Amsterdammers

Het is wel vaker trots uitgeroepen: “Amsterdam kent meer dan 180 nationaliteiten!” Maar hoeveel weten we nou echt van elk van deze nationaliteiten? De OBA geeft je sinds afgelopen donderdag de kans om een expert te worden op dat gebied. 180 Amsterdammers geeft je meer inzicht in de verschillende nationaliteiten in onze hoofdstad, aan de hand van portretfoto’s en films. Zij vertellen hoe het is om te leven in Amsterdam, en kijken tegelijkertijd terug op hun geboorteland. En dat is best speciaal, zoveel nationaliteiten bij elkaar.

Waar: OBA, Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag

Een van de werken in de expo van Bogers, via

4. Bodyscanning

In de jaren tachtig was Peter Bogers actief bezig met performancekunst, in combinatie met video. Hij deed dat als onderdeel van de eerste generatie kunstenaars die video tot hun beschikking hadden, en dat leverde toffe kunst op. In Bodyscanning vind je een overzicht van zijn werk, en dan gaat het vooral over werk waarin hij zijn eigen lichaam gebruikt. Het resultaat bestaat uit close-up video’s van lichaamsdelen, geluidscollages van het menselijk lichaam en zelfs foto’s van Bogers die zich voor een performance aan haken hing. Word je er al warm van?

Waar: Parts Project, Den Haag

Wanneer: Vanaf morgen t/m 5 februari

A photo posted by Foam Photography Museum (@foam_amsterdam) on Feb 7, 2016 at 6:49am PST

5. ZWART

De titel verklapt het al een beetje, maar Museum Kranenburgh opent morgen een expositie die “kleur even laat voor wat het is”, zoals de website zo mooi schrijft. In ZWART doen elf kunstenaars een poging die donkerste der kleuren te doorgronden via foto’s, houtskooltekeningen, wandreliëfs en sculpturen, en dat is op zich al een origineel idee. Zwart wordt namelijk soms een beetje vergeten, terwijl het zo’n krachtige beperking kan zijn. De kunstenaars worden door het zwart gedwongen bondig te zijn in hun kunst. Een van de deelnemende kunstenaars is Awoiska van der Molen, die je hierboven ziet met een van haar duistere zwartwitfoto’s van bossen. Begin dit jaar stond ze daarmee nog in FOAM.

Waar: Museum Kranenburgh, Bergen

Wanneer: Vanaf morgen t/m 19 maart