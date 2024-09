Vijf kunstdingen om dit weekend je hoofd over te breken

Sinds gisteren is het Sonic Acts festival aan de gang, en dat betekent een boel kunstzinnige evenementen, die nog net niet te artsy zijn om nog wel leuk te zijn. Alle grote musea en concertzalen doen mee, en dit jaar is het thema ‘wat het betekent om mens te zijn’. Lekker filosofisch dus. Bekijk hier het programma.



Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m zondag

Authentic Fake Moon Rock (2010), Hagen Betzwieser and Sue Corke, foto door Caro Verbeek

De geur van de maan tijdens een speciale expositie over geurkunst



In de VU is er sinds kort een speciale expositie gewijd aan geurkunst. Aandachtstrekker daarbij is ‘de geur van de maan’, zorgvuldig samengesteld van samples en herinneringen van de astronauten. Zoals hierboven al gezegd kun je daarnaast dus ook nog veel leren over geurkunst in het algemeen, dat weer een hele kunst op zich is, hehe.

Waar: VU (hoofdgebouw), Amsterdam

Wanneer: Sinds vandaag t/m 23 mei

Moving Futures (2017)

Moving Futures is een dansfestival dat door Nederland trekt, en een verzameling presenteert van Nederlands beste dansgroepen. Je krijgt dus kwaliteit te zien. Dit weekend is het festival in Rotterdam, en dat betekent fysiek vertier, (hoogstwaarschijnlijk) naakte lichamen en natuurlijk wenkbrauwen-doen-optrekkende-manoeuvres. Bekijk hier de trailer alvast.

Waar: Rotterdamse Schouwburg & De Pauluskerk, Rotterdam

Wanneer: Vanavond en morgenavond

Rosie’s Dinner (2011), Robert Gniewek

De Kunsthal onderzoekt een speciale kunststroming, die een tijdje terug nog in was: hyperrealistisch schilderen. De foto hierboven geeft een beetje aan wat dat is. Kan jij geloven dat dit geen foto is? Er wordt zó goed gebruik gemaakt van de kwast, dat je soms niet eens meer ziet dat het een schilderij is. Ga er dit weekend heen om eens te onderzoeken wat nou eigenlijk het verschil is, tussen foto en schilderij, tussen ‘echt’ en ‘nep’.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: Vanaf morgen t/m 4 juni

The Persistence of Memory (1931), Salvador Dali

Deze laatste is wellicht wat simpel, maar waarom zou je deze kans mislopen, als je toch in de buurt woont? In het kader van de lezingenserie ‘Uurtje Kunst‘ legt kunsthistoricus Hoo Man Chan je het een en ander uit over surrealisme, en je kan er gratis heen. Get educated, people.

Waar: Centrale Bibliotheek, Rotterdam

Wanneer: Zondag van 15:00 tot 16:00