Vijf kunstdingen om dit weekend het beest in je los te laten

1. International Documentary Film Festival

Het grootste documentairefestival van Nederland strijkt dit weekend neer in onze hoofdstad. En het programma is bomvol: van een speciale website die je gedrag opschrijft zodra je hem bezoekt (ClickClickClick), tot twee mannen die met hun eigen DIY-raket de ruimte in willen schieten (zie hierboven). Er is absoluut een hoop te zien tijdens IDFA, maar onze tip is DocLab in de Brakke Grond. Daar vind je een tentoonstelling – Elastic Reality – vol met het vernieuwendste op het gebied van documentaires. Denk VR, digitaal en interactief.

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 27 november

2. Of Beauty and Doubt

Er lijkt weinig ongemakkelijkers te bestaan dan deze vreemde sculpturen van de Rotterdamse kunstenaar Silvia B. Ze maakt al een tijdje werk over de relatie tussen mens en dier, en nu is er voor het eerst een grote overzichtstentoonstelling van haar werk te zien in Rijksmuseum Twenthe. B.’s crossover tussen kunst en mode levert een bizarre en vooral gruwelijke fantasiewereld op, waarvan je hierboven alvast een voorproefje ziet. Kijkplezier gegarandeerd.

Waar: Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Wanneer: Nog t/m 7 mei

3. Brussels Art Film Festival

Als het op kunst aankomt kunnen die Belgen er wel wat van. Een festival met alleen maar kunstdocumentaires van hoog niveau, dat wil je toch zien met je eigen ogen? Uit meer dan zeventig inzendingen over dans, beeldende kunst, muziek, cinema, literatuur en nog vele andere onderwerpen werd een selectie gemaakt die dit weekend te zien is in Brussel, tijdens het Brussels Art Film Festival.

Waar: Verschillende plekken in Brussel

Wanneer: Nog t/m morgen

4. Stedelijk University: The Art Of Projection

Ook dit weekend staat het Stedelijk weer paraat met een lezing over film en het museum, en de relatie daartussen. Dit keer gaat het over filmmaker Grimonprez, die je misschien kent van de films Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997), over de geschiedenis van vliegtuigkapingen door de ogen van de mainstream media, of Double Take (2009), waar een verhaal wordt verteld uit de Koude Oorlog. In beide films voegt Grimonprez een kunstlaag toe en dat maakt hem zo passend voor deze serie lezingen.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 14:00 tot 17:00

5. How to motivate someone to leave voluntarily

Tja.. Hoe doe je dat toch? Zorgen dat mensen UIT ZICHZELF weer teruggaan naar het land waar ze juist vandaan vluchtten? Fotograaf Robert Glas zocht het uit door in een film het zogeheten ‘motivational interviewing’ (afkomstig uit de verslavingszorg) te onderzoeken en na te spelen met behulp van acteurs. Daarnaast zorgde Glas ook nog voor twee foto’s van gevangeniscellen waar vluchtelingen opgesloten worden om te zorgen dat ze uiteindelijk ‘vrijwillig’ teruggaan, omdat ze zo slecht behandeld worden. Dit laatste is al langer aan de gang en dat is ook iets waar Nederland internationaal veel kritiek op krijgt. Samen zorgen de werken voor een intieme en emotionele kijk in hoe het vluchtelingen eigenlijk vergaat zodra ze hier aankomen.

Waar: Van Abbemuseum, Eindhoven

Wanneer: Nog t/m 19 februari