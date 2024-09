Vijf kunstdingen om dit weekend stil van te worden

We beginnen meteen met een einde. Dit weekend is namelijk de laatste kans om naar de tentoonstelling van Béla Tarr Till the End of the World te gaan. De Hongaarse filmmaker zag dat in zijn geboorteland als eerste de grenzen werden gesloten voor vluchtelingen. Dit maakte hem boos en vormde de drijfveer voor deze tentoonstelling. Film, korte fragmenten en afbeeldingen laten de uitzichtloosheid van de situatie van vele vluchtelingen zien.

Waar: EYE Filmmuseum, Amsterdam Wanneer: alleen nog dit weekend

Mensen die graffiti maken zijn zeg maar de hackers van de openbare ruimte. Ja, denk daar maar eens over na. In de tentoonstelling #ViralVandals heb alle ruimte om daar lekker over te mijmeren, en leer je en passant ook hoe het internet graffiti heeft veranderd. Correctie: nieuw leven heeft ingeblazen. Oh, en er is ook een DJ.

Waar: MU, Eindhoven

Wanneer: De opening is vanavond en de tentoonstelling is tot en met 2 juli te zien

Femmy Otten, Sleeping Flamingos, 2016. Beeld met dank aan Galerie Fons Welters

Als je dit weekend toch van plan was om een stadswandeling te maken, ga dan eens bij wat Amsterdamse galeries langs. Dit weekend nodigen verkopers van etnische kunst – bijvoorbeeld van die Indonesische beeldjes en Afrikaanse maskers – hedendaagse kunstenaars uit om in hun galeries hun hedendaagse werk te hangen. Het nieuwe naast het oude, zeg maar – en dan ook nog met een twist van een culturele clash. In de Upstream Gallery – waar je normaal digitale kunst vindt – zie je nu installaties van Isaak Zwartjes, gemaakt van verweerd hout of een roestige fiets.

Waar: Amsterdam

Wanneer: alleen dit weekend

Bart van der Leck, Compositie, 1918, olieverf op doek, 51 x 62 cm (incl. lijst). Collectie Van Abbemuseum, Eindhoven. Foto: Peter Cox

De kleuren rood, geel en blauw zijn de primaire kleuren die onlosmakelijk verbonden zijn met De Stijl. De oprichting van deze kunststroming wordt gevierd met deze tentoonstelling waarin het kleurgebruik van Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, Georges Vantongerloo en Vilmos Huszár centraal staat. En ook wat dat voor invloed had op de kunstenaars ná hen.

Waar: Kunsthal KAdE, Amersfoort

Wanneer: vanaf morgen tot en met 3 september

Voor deze tentoonstelling moesten de kunstenaars een lijn trekken. Er hangen dus alleen kunstwerken gemaakt van lijnen. In grove lijnen zal dat een expositie zijn waarbij je lijnrecht tegenover een aantal lijnen staat. Linea recta naartoe gaan dus!

Waar: Galerie Franzis Engels

Wanneer: Morgen is de opening en de tentoonstelling is tot en met 17 juni te zien