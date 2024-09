Vijf kunstdingen om dit weekend voor uit je nest te komen

1. Museumnacht Amsterdam

Misschien wel hét culturele hoogtepunt van het Amsterdamse kunstjaar: de Museumnacht. Dit jaar doen meer instellingen dan ooit mee en het zal waarschijnlijk nogal druk gaan worden. Gelukkig selecteerden we hier alvast een paar dingen voor je waar het wél heel leuk en niet heel druk is. Graag gedaan. Een kleine greep uit het enorme verdere aanbod: een catwalk begeleid door klassieke zang in Huize Frankendael, getatoeëerde varkensharten en geurdaten bij Mediamatic, of gewoon heel lang gepijnigd kijken naar hoe deze man hierboven zich met klemmen aan het plafond van het Arti et Amicitae hangt.

Waar: (bijna) alle musea van Amsterdam

Wanneer: vanavond van 19:00 tot 06:00

2. De datakunst van Geert Mul

De kans is aanwezig dat de naam Geert Mul je vrij weinig zegt. Tijd om daar verandering in te brengen. Mul is namelijk al 25 jaar data aan het verzamelen, om die vervolgens om te zetten in kunst. En dat heeft wat opgeleverd. Zo brengt hij in zijn kunstwerk ‘Match of the Day’ bijvoorbeeld een goeie 1 miljard televisiebeelden samen, door een algoritme gesorteerd op kleur en vorm. In weer een ander kunstwerk probeert hij het hele internet te vangen in een film van vijf minuten. Wat zijn kunst kenmerkt is de invloed van computers en algoritmes en dat maakt het interessant, leren we uit een interview met hem. Een goede tip dus voor je zater- of zondagmiddag.

Waar: Stedelijk Museum, Schiedam

Wanneer: Nog t/m 12 februari

3. Crossing Border

Deze zingende kraai hierboven had net zo goed kunnen spreken, toch? Dat vat meteen ook mooi het kruispunt samen waarop Crossing Border zich baseert: muziek én het gesproken woord. En dat betekent hiphop en pop (met brijante lyrics mogen we wel aannemen) en tegelijkertijd literair vertier als graphic novels, poëzie en proza, op acht verschillende plekken in de Haagse binnenstad. Die plekken liggen bovendien ook nog lekker dicht bij elkaar dus je kunt op de avond zelf makkelijk switchen. Misschien een mooi moment om het leesbeest in je uit zijn winterslaap te halen.

Waar: Acht verschillende plekken in Den Haag

Wanneer: Vanavond van 19:00 tot 01:00

4. Rotterdamned 2016

De naam zegt het al een beetje, maar Rotterdam gaat eraan vanavond. Cult- en horrorfilmfestival Amsterdamned komt nu ook naar Rotterdam en vanavond tref je in de nieuwe bioscoop KINO twee dikke horrorfilms van formaat: The Love Witch uit 2016, waar bovenstaande screenshot uit komt, en Baskin uit 2015. Daarnaast is er ook nog deze cult sci-fi uit 1976 met David Bowie in de hoofdrol.

Waar: KINO, Rotterdam

Wanneer: Vanavond van 17:00 tot 00:30

Twee biechtwolken waaien richting Groenland, uit Cloud Messenger (2016) van Dries Depoorter, via

5. Luisterinstallaties

Vandaag is het laaste moment dat je Luisterinstallaties in de Brakke Grond kan bezoeken. De expo richt zich op het oor als zintuig, met afluisteren als thema, en dat is een keer wat anders dan al dat visuele geouwehoer. Onze favoriet: de Cloud Messenger van Dries Depoorter, waarin je via een soort biechtkamer je diepste geheimen aan de cloud kunt toevertrouwen, zodat die vervolgens met de windstromen mee om een denkbeeldige aarde vliegen. Als je daarna geluk hebt kun je misschien ook nog even voyeuristisch meegenieten met andermans (anonieme) zielsroerselen die toevallig weer naar jou overwaaien.

Waar: De Brakke Grond, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m vandaag