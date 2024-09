Vijf kunstdingen om dit weekend toch een broek voor aan te trekken

Ook Rotterdam heeft een Museumnacht, en deze zaterdag is het raak. Meer dan veertig musea doen mee en met maar één ticket kun je ze allemaal bezoeken. Tips: een kunstwerk over wat menstruatie met je doet in FLTR, een psychedelische lichtinstallatie in Galerie Vivid en een expositie over ‘de kunst van het verdwijnen’ in Garage Rotterdam. Bekijk hier de rest van het programma.

Waar: Verschillende plekken in Rotterdam

Wanneer: Morgenavond

